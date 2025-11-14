Magyarország első 3. generációs plázájaként a Duna Plaza több mint negyed évszázada meghatározó szereplője a hazai kereskedelmi piacnak. A várhatóan kétéves fejlesztés célja, hogy az épület ne csak megőrizze, hanem növelje piaci részesedését, miközben egy olyan modern, vegyes funkciójú központként szülessen újjá, amely a jövő generációinak igényeit is képes kiszolgálni. A felújítás után a megújult épület várhatóan 2029-ben nyitja meg újra kapuit.

Kép: Indotek Group

A beruházás során a kereskedelmi területek mellett a komplexumhoz tartozó irodaterületek is teljeskörűen megújulnak, szoros egységet alkotva a bevásárlóközponttal. A tervek szerint az átalakítást követően a Duna Plaza túllép az eddigi, elsősorban kereskedelmi funkcióján és a környék meghatározó közösségi találkozó- és élményközpontjává válik.

A megújuló épület modern környezetben kínál majd vásárlási lehetőségeket, kulturális programokat és szórakoztató funkciókat. A fejlesztés a modernizált kereskedelmi és irodai funkciók mellett kiemelt figyelmet fordít a közösségi- és a zöldterületek kialakítására is, ezzel vonzó és fenntartható környezetet teremtve a látogatók és a bérlők számára.

Kép: Indotek Group

„Célunk, hogy a Duna Plaza megújulásával egy olyan komplexumot hozzunk létre, amely méltó a múltjához, de inspiráló a jövő számára. Olyan bevásárlóközpontot álmodtunk meg, amely a mindennapi vásárlási igények kielégítése mellett a közösségi élményt is erősíti, illetve ami egyaránt vonzó célpontot jelent mind a fővárosban, mind az agglomerációban élők számára” – mondta Dr. Hüse István, az Indotek Group ingatlanfejlesztési igazgatója.

Kép: Indotek Group

A projekt rendelkezik már építési engedéllyel és a finanszírozása is biztosított. A 2027 elejére tervezett átépítés megkezdéséig a részletes belsőépítészeti tervek véglegesítésére, valamint a bérlői megállapodások lezárására fókuszálnak. 2029-ben egy minden eddiginél magasabb minőséget képviselő komplexum köszöntheti újra a látogatókat és a bérlőket.