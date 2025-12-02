A szeptemberben elindított Otthon Start Program (OSP) továbbra is dinamikusan bővül: a Magyar Nemzeti Bank friss jelentése szerint a konstrukció érdemben átalakította a lakáshitelezési piacot, és kiemelkedő növekedés várható a szerződésszámban. A kereslet erősödése ugyanakkor csak akkor szolgálja a családok érdekeit, ha ezzel a kínálat is lépést tart.

Ezért újabb OSP-hez kapcsolódó fejlesztések lettek kiemelt beruházássá nyilvánítva, amelyek több ezer új lakás megépülését jelentik, írja Facebook-bejegyzésében Lánszki Regő országos főépítész, építészeti államtitkár.

A Magyar Közlönyben már meg is jelentek azok az újabb projektek, amelyek az ország több pontján indultak el. Így vegyes rendeltetésű épületekből álló lakóberuházás valósul meg a XVIII. kerületben, illetve társasházi lakásfejlesztés Budaörs területén, emellett egy korábbi kereskedelmi-szolgáltató rendeltetésű, használaton kívüli barnamezős terület megújítása zajlik Debrecenben, ahol nagyléptékű lakóépület-fejlesztés valósul meg.

De ezzel még nincs vége, hiszen a fővárosban is hasznosítják a rozsdaövezeteket, így egy régi ipari területen kereskedelmi, szolgáltató és közösségi funkciókkal kiegészítve lakóépületeket fejlesztenek a XV. kerületben, Sőt, Újbudán három helyszínen is elindítottak vegyes projekteket, ahol a lakások mellett kereskedelmi és szolgáltató funkciók is lesznek.

A hét új fejlesztés keretén belül 4300 új lakással kalkulálnak a beruházók, amely jelentős előrelépés, ha azt nézzük, hogy tavaly mindössze 13 ezer új lakást adtak át a KSH statisztikái szerint, de idén sem lesznek biztatóak a számok, hiszen az MNB 14 ezerrel kalkulál. Az új projektek indulását nézve, nem csak 2026 és 2027 rukkolhat elő jobb számokkal, hanem örvendetes, hogy a projektek közül három rozsdaövezetben található, illetve kettő vidéki helyszínen épül meg.

Utóbbiak közül Debrecen jól fémjelzi, hogy a civis város Budapest mellett hatalmas potenciállal rendelkezik a lakáspiacon, ami nem véletlen, hiszen az iparosítási folyamatban élen jár országos mércével is, elég csak az autóipar gigaberuházásait nézni. Budaörs pedig az egyik legnépszerűbb budai agglomerációs település, amely szinte összeér a fővárossal, így kézenfekvő, hogy a beruházók itt is aktívak.

A hét újonnan kiemeltté nyilvánított projekt azt jelzi, hogy az Otthon Start Program vidéken is hozzájárulhat a lakásépítések felpörgetéséhez, miközben a szűk kínálatot bővíti.