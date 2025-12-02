Míg a nyár eleje és közepe egy “kicsit uborkaszezon” volt az ingatlanpiacon, és mérsékelt ütemben emelkedtek az árak, a nyár végén, ahogy megjelentek az első hírek az Otthon Start hitel indulásáról, azonnal kilőttek - hívta fel a figyelmet Garaba Gergely, a Balla Ingatlan VI., VII., VIII. és IX. kerületi irodájának szakmai vezetője.

Szeptemberben az Otthon Start hitel hatására már a keresleti piac volt jellemző az ingatlanpiacon. Habár a vevők még mindig elsősorban a jó ár/érték arányú ingatlanokat keresték, már azzal a jelenséggel is lehetett találkozni, hogy a fiatalok a túlárazott ingatlanokat is hajlandók voltak megvenni, mert féltek az esetleges további drágulástól - tette hozzá a szakértő.

Az új állami kamattámogatott hitel az elmúlt évek legnagyobb hatású tényezője, a CSOK Plusznak, a Babavárónak vagy a Munkáshitelnek közel sincs ilyen jelentős hatása az ingatlanpiacra. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy jóval szélesebb kör számára érhető el.

Sőt, augusztusban, amikor még el sem indult, nagyobb volt az ingatlanpiaci forgalomra gyakorolt hatása, mint október második felében, amikor már lassulással találkoztak az ingatlanközvetítők. A vevők pillanatok alatt felszippantották a hitel feltételeinek megfelelő ingatlanokat a piacról, ami azonnal árnövekedést eredményezett.

Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi irodájának szakmai vezetője hozzátette: problémát jelent ugyanakkor, hogy az eladó ingatlanok kínálata eközben jelentősen nem bővült, hónapok óta nagyjából változatlan méretű állományt mérnek a Balla Ingatlan hálózatában, ez pedig visszafogta a keresletet is.

A kínálat különösen a keresett kategóriákba tartozó ingatlanok esetében erősen leszűkült, hiszen szinte minden ingatlan keresett volt a 100, illetve 150 millió forint alatti árszinteken, még a korábban beragadt ingatlanok is.

Összességében elmondható, hogy az Otthon Start megjelenése rövid időn belül jelentősen átrendezte az ingatlanpiacot: felpörgette a keresletet, de mérsékelte a kínálatot és áremelkedést idézett elő. Emiatt a kezdeti rohamot követően több helyen már lassulás tapasztalható, és kérdés, hogy az elkövetkező hónapokban a kínálat képes lesz-e igazodni az igényekhez.