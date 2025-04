Az ingatlanfejlesztők rástartoltak a lakáspiacra: hihetetlen minőségben építkeznek

A BAM Csoport nem csupán az irodapiac fit-out üzletágában ért el kiemelkedő pozíciókat, hanem a lakásépítési szektorban is egyre fontosabb szerepet tölt be. Digitális megoldásaik egyedi kényelmet kínálnak a lakástulajdonosoknak, miközben az orvostechnológiai fejlesztésekben is aktívan részt vesznek.