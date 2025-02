A 2008-as válságba a fél ország belerokkant, az ingatlanpiacot sem kímélte a krízis. Bár sorra épültek még az irodaházak, azok féli-meddig üresen tátongtak. A hatalmas plázaépítési víziók is a süllyesztőbe kerültek, 2012-ben jött el a mélypont, amikor már szinte semmi sem épült.

Ebben a reménytelen piaci helyzetben az iroda.hu csoport elhatározta, hogy az ország legjobb irodáit díjazzák. Mondhatnánk, hogy egy reményvesztett időszakban all in-t mondtak, keresték a fényt az alagút végén.

Ráadásul megtalálták. Az idő igazolta az alapítókat, hiszen Magyarország legfontosabb ingatlanpiaci seregszemléjévé és értékmegőrzőjévé nőtte ki magát Az Év Irodája.

A 15. jubileumi verseny első díjátadóját a Real Estate Awards rendezvény keretében február 27-én tartják meg a Pesti Vigadóban exkluzív környezetben, ahol a fejlesztéseket, projekteket, szolgáltatókat és szakembereket díjazzák. Míg a névadó Az Év Irodája díjátadó gálán a „Metamorfózis” konferencia keretében április 30-án a Várkert Bazárban az irodákat és közösségi tereket ünneplik, ahogy azt tizenöt éve mindig is teszik majd.

Évtizedes trendek

De ne szaladjunk ennyire előre, hiszen 2011-ben adták át először az első díjat, amelyet a Ringier Kiadó Corvin Sétányon kialakított irodája nyert el. Az indoklás szerint a munkahely az egyterű iroda kiváló hazai antréjának bizonyult, hiszen a nagyteres koncepció világszerte hódító útjára indult. Képtelenség felsorolni az elmúlt másfél évtizedben megvalósult nagyszerű és világszínvonalú irodákat, hiszen több tucatról beszélhetünk.

Mindenesetre a győztesek az iroda- és ingatlanpiac aktuális trendjeit tükrözik. Így technológiai vállalatok és nagy nemzetközi szolgáltató központok is elnyerték a díjat, hiszen ők képviselték legmarkánsabban az új trendeket, ők kapcsolódtak leginkább a nyugati irodakultúrához. Itt már az Y-generáció igényei érvényesültek, és a nagyteres koncepcióban egyre fontosabb szerepet kaptak a közösségi terek – a nappali, a lounge mind-mind hívószavak lettek.

Olyan irodák jöttek létre, amelyek a 21. századi munkakultúra erényeiként családias, otthonos légkört teremtettek az alkalmazottak számára. Később előtérbe került a dizájn, nem véletlenül reklámügynökség is nyert fődíjat, de jött a wellbeing, a dolgozói jóllét, majd a munkaerőpiacra megérkezett a Z-generáció, amely szintén egyedi preferenciákkal rendelkezik.

Kép: Az év irodája

A szakmai zsűri, aki megalkotta az elmúlt tizenöt évet

A 2010-es évek közepén hatalmas felfutásnak lehettünk a szemtanúi az ingatlanpiacon, eljött a rendszerváltás utáni második aranykor, amelyet egy felfelé ívelő gazdasági ciklus is támogatott. A verseny időközben már nem csak az irodákat és közösségi tereket mutatta be, hanem a nagy ingatlanfejlesztéseket és projekteket, a szolgáltató vállalatokat és a szakembereket is díjazta. Ők részesülnek elismerésben a verseny keretein belül a Real Estate Awards díjátadón. Vagyis immár az ingatlanszektor teljes ökoszisztémája reflektorfénybe kerül a megmérettetésen.

Jelenleg a zöld koncepció gőzerővel terjed, a fenntarthatóság mellé felzárkózott az energiahatékonyság, miközben a vállalatok az ESG-szempontoknak igyekeznek maximálisan megfelelni. Már minden új fejlesztés, legyen az kereskedelmi vagy lakó, környezettudatosan épül, sőt, a meglévő épületállomány is folyamatosan megújul, hogy az ingatlanpiac minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyjon.

A szakmai zsűri tagjai Pázmány Balázs, zsűrielnök, Erste Alapkezelő Zrt., igazgatóság elnöke

Botos Bálint, Forestay Group, vezérigazgató

Futó Gábor, Futureal Group, alapító tulajdonos

Jellinek Dániel, Indotek Group, vezérigazgató, társalapító

Kocsány János, Graphisoft Park, vezérigazgató

Naggyörgy Tibor, Biggeorge Holding Zrt., alapító, vezérigazgató

Noah M. Steinberg, Wing Zrt., elnök-vezérigazgató

Scheer Sándor, Market Építő Zrt., alapító

Török Árpád, Fullsulate Ltd & Rivers Holding Group, alapító, vezérigazgató

Treiber Olivér, Futureal Group/HelloParks, partner, befektetési igazgató

Gerő Péter, Budapest Corvinus Egyetem, ingatlanszakértő szakközgazdász

Barta Zsombor, HuGBC Nagykövet, Greenbors Consulting, alapító partner

Gedai Bori, Real Estate Concept – ügyvezető, tulajdonos

A verseny szakmai nívóját mindig meghatározzák a szakmai zsűri tagjai, hiszen olyan egyéniségekből áll a grémium, akik maguk is a magyar ingatlanpiac történelméhez tartoznak tevékenységükkel, és remélhetőleg a jövő építésében is részt vesznek. Alapkezelők, fejlesztők, szolgáltatók, tudományos szakemberek, akik itt voltak velünk az elmúlt másfél évtizedben.

Aktív részesei voltak a 2008 utáni feltámadásnak, akik a rendszerváltás utáni vadkapitalista idők után a nyugati sztenderdeket átvevő érett ingatlanpiacot megalkották és működtetik mind a mai napig. De ők azok, akik az aranykor végétől a pandémia, majd a gazdasági válság idejében új megoldásokat tettek le az asztalra, és mindig az innovációban gondolkodva továbbra is szállítják a magyar ingatlanpiac világszínvonalú termékeit.