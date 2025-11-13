A nemzetközi logisztikai vállalat által megrendelt, 80 ezer négyzetméteres BTS (Build-To-Suit, azaz a bérlő speciális igényeinek megfelelő) fejlesztés várhatóan 2027 első negyedévében készül el. A cég egyetlen, nagy alapterületű, modern létesítményben folytathatja teljes tevékenységét, amelyet kifejezetten a működési igényeihez terveznek meg.

A létesítmény Érd és Budafok-Tétény határán, a Duna közelében helyezkedik el, és a CTP tizenhatodik ipari-logisztikai fejlesztése Magyarországon.

A CTP 2025 januárjában kezdte meg az új CTPark Budapest-Érd fejlesztését a hetvenhektáros területen. A komplexum teljes kiépülését követően összesen mintegy 250 000 négyzetméternyi, modern és fenntartható A-kategóriás területet biztosít majd.

A nemrég aláírt, 80 ezer négyzetméteres kiemelt bérleti megállapodás, valamint az első ütem 75 000 négyzetméternyi bérbeadható területe jól jelzi a térség iránti erős bérlői keresletet.

A CTPark Budapest-Érd épületei a legmodernebb fenntartható technológiákat alkalmazzák. A hosszú távon is hatékony működést korszerű hőszigetelés, energiatakarékos LED-világítás és napelemek támogatják. A zöldhomlokzatok erősítik a biodiverzitást és tovább emelik a park építészeti minőségét.

A fejlesztést úgy alakították ki, hogy természetes módon illeszkedjen a környező Duna-parti tájba: a CTP 2,5 hektárnyi új erdőt telepített a folyó mentén, a Magyar Kertörökség Alapítvánnyal kötött stratégiai partnerség pedig még több fenntartható megoldás alkalmazását segíti.

„A park tervezésének középpontjában a fenntartható kialakítás állt, és szorosan együttműködtünk a helyi önkormányzatokkal és más érintett szereplőkkel a közösségi kezdeményezések támogatásáért. Célunk, hogy erősítsük a helyi gazdaságot és hozzájáruljunk a régió szélesebb gazdasági fejlődéséhez” – mondta dr. Gondi Ferenc, a CTP Magyarország ügyvezető igazgatója.