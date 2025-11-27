A napokban frissítette Ingatlanadattárát a KSH a 2024-es adatokkal, ebben a kiadványban a magyar lakáspiaci tranzakciókat lehet böngészni, a forgalom függvényében akár utcákra is lebontva, írja az OTP Ingatlanpont elemzése.

Magyarország legdrágább utcája a budapesti II. kerületben található, a Levél utcában az értékesített ingatlanok átlagos négyzetméterára meghaladta a 2,5 millió forintot. További hét közterületen volt az ár a 2 millió forintos lélektani határ felett, közülük hat szintén Budapesten található.

A toplista második helyen az I. kerületi Országház utca található 2,3 millió forint feletti átlagos négyzetméterárral, a harmadik pedig a II. kerületben található Tulipán utca szintén 2,3 millió feletti árral.

Mi a helyzet vidéken?

Az első tízben egyetlen vidéki utca található, a balatonfüredi Deák Ferenc utca a negyedik helyen áll még mindig 2,3 millió forint feletti átlagárral. A húsz legdrágább közterület között a tizenkettedik a szintén balatonfüredi Aranyhíd sétány, míg a tizennyolcadik a siófoki Vitorlás utca. Érdekesség, hogy a húszas listán található tizenhét budapesti közterületből mindössze öt található a pesti oldalon.

A lista másik végét vizsgálva a legolcsóbb 2024-ben a borsodnádasdi Kölcsey Ferenc utca volt, ahol mindössze 23 ezer forintba került egy négyzetméternyi lakóingatlan, de alig haladta meg azt a miskolci Nap utca 25 ezer forintos értéke. A képzeletbeli dobogó harmadik helyén pedig a kunszentmártoni Bethlen Gábor utca szerepel még mindig 30 ezer forint alatti átlagos négyzetméterárral.

Érdekesség, hogy a tíz legolcsóbb magyar utca nem mind Kelet-Magyarországon helyezkedik el, a KSH adatai szerint Pápán, Celldömölkön, Dombóváron és Kőszegen is lehetett venni ingatlant 50 ezer forint alatti átlagos négyzetméteráron. Az viszont szinte biztosra kijelenthető, hogy az ország legolcsóbb értékelhető forgalmú települése a már említett Borsodnádasd, mely három utcával is szerepel a húsz legolcsóbb közterület listáján.

„Arra számítunk, hogy 2025-ben a tavalyinál mintegy 15-20 százalékkal több lakáspiaci tranzakciót zárnak majd le, illetve azt látjuk, hogy az Otthon Start program miatt megnövekvő kereslet további áremelkedést indított el” – mondta Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.