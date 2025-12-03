Az Inditex újabb erős üzleti eredményről számolt be, a cég felülmúlta a várakozásokat – írja a theindustry.fashion.

A Zara anyacége kilenc hónap alatt több mint 28 milliárd eurós bevételt ért el, miközben tovább bővítette üzlethálózatát.

A vállalat szerint a negyedik negyedév még az eddigieknél is erősebb számokat hozhat.

Az október végéig tartó kilenc hónapos időszakban 2,7 százalékos növekedéssel 28,2 milliárd euróra nőtt a vállalat árbevétele, ami állandó árfolyamon már 6,2 százalékos bővülést jelent. A növekedéshez egyaránt hozzájárultak a fizikai boltok és az online kereskedelem.

A harmadik negyedévben bruttó nyereség 16,8 milliárd euróra emelkedett, a bruttó árrés pedig 59,7 százalékra javult.

A cég tovább terjeszkedik: az elmúlt időszakban 39 új üzlet nyílt, így az Inditex már 5527 boltot működtet világszerte.

A negyedik negyedév is erősen indult: november 1. és december 1. között 10,6 százalékkal nőtt az értékesítés.