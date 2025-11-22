A Zara dolgozói Európa-szerte tiltakozásra készülnek a Black Friday-en – azon a napon, amely hagyományosan az egyik legnagyobb forgalmat hozza a fast fashion óriásnak. A Reuters beszámolója alapján a demonstrációk célja a nyereségmegosztási rendszer visszaállítása, amelyet az Inditex a pandémiát követően szüntetett meg.
A tüntetést szervező szakszervezet képviselője a Reutersnek arról beszélt: korábban létezett egy olyan rendszer, amelyben a vállalat a dolgozókkal is megosztotta a hatalmas profit egy részét, ám ezt a járvány után eltörölték.
Kapcsolódó
A demonstrációkat a belga, francia, német, olasz, luxemburgi és portugál nagyvárosok legforgalmasabb üzletei elé szervezik.
„Ismét arra kérjük a céget, hogy ossza meg tisztességesen a munkavállalók által megtermelt nyereséget” – fogalmazott.
Az Inditex egyelőre nem reagált a megkeresésekre, és azt sem lehet tudni, pontosan hány dolgozó csatlakozik a tiltakozásokhoz.
A világ legnagyobb, tőzsdén jegyzett fast fashion vállalata a pandémia lezárulta óta kiemelkedő értékesítési növekedést produkál, részvényeinek értéke három év alatt duplázódott meg.
Teljesen jelentéktelen lett a Black Friday – utánajártunk, miért történt ezA Black Friday már nem hozza a régi izgalmat a magyar kereskedelemben: a folyamatos árcsökkentések, a nemzetközi online szereplők nyomott árai és az állami árrésstop miatt a fogyasztók egyre kevésbé érzékelik az akció különlegességét. Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint a Black Friday ma már inkább stratégiai befektetés és marketingeszköz, mint a „nagy kedvezmények napja”.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!