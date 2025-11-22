A Zara dolgozói Európa-szerte tiltakozásra készülnek a Black Friday-en – azon a napon, amely hagyományosan az egyik legnagyobb forgalmat hozza a fast fashion óriásnak. A Reuters beszámolója alapján a demonstrációk célja a nyereségmegosztási rendszer visszaállítása, amelyet az Inditex a pandémiát követően szüntetett meg.

A tüntetést szervező szakszervezet képviselője a Reutersnek arról beszélt: korábban létezett egy olyan rendszer, amelyben a vállalat a dolgozókkal is megosztotta a hatalmas profit egy részét, ám ezt a járvány után eltörölték.

A demonstrációkat a belga, francia, német, olasz, luxemburgi és portugál nagyvárosok legforgalmasabb üzletei elé szervezik.

„Ismét arra kérjük a céget, hogy ossza meg tisztességesen a munkavállalók által megtermelt nyereséget” – fogalmazott.

Az Inditex egyelőre nem reagált a megkeresésekre, és azt sem lehet tudni, pontosan hány dolgozó csatlakozik a tiltakozásokhoz.

A világ legnagyobb, tőzsdén jegyzett fast fashion vállalata a pandémia lezárulta óta kiemelkedő értékesítési növekedést produkál, részvényeinek értéke három év alatt duplázódott meg.