Orbán Viktor a washingtoni találkozó óta többször is arról beszélt, hogy pénzügyi védőpajzsot kapott Amerikától, amellyel kikerülhetik a spekulatív támadásokat. Még párhuzamot is vont Argentínával, ami hasonló ügyletről állapodott meg Donald Trumppal.

A befektetőket azonban meghökkentik Orbán kijelentései, ugyanis alig látják a jeleit egy közelgő összeomlásnak a világ egyik legjobban teljesítő feltörekvő piacán. Ugyan Orbán tervének részletei továbbra is homályosak, a kormány megjegyzései zavarba ejtik a befektetőket. Már csak azért is, mert az áprilisi választások előtt öt hónappal a miniszterelnök alulmarad a közvélemény-kutatásokban – írja a Bloomberg.

Malin Rosengren, az RBC BlueBay londoni alapkezelője szerint semmiféle azonnali mentőcsomagra nincs szüksége a 220 milliárd dolláros gazdaságnak. Hangsúlyozta: Magyarország nem Argentína.

Azért is vannak zavarban azok a befektetők, akik az ország eszközeinek emelkedéséből profitálnak, mert arra spekulálnak, hogy Orbán elveszíti a választásokat, a kormányváltással pedig Magyarország újra hozzáférne több uniós forráshoz.

Raffaella Tenconi, a Wood & Co. vezető közgazdásza szerint a válságról alkotott beszéd egyszerű kampányretorika. Úgy látja, mivel a választások erősen polarizálják a közvéleményt, ezért elképzelhető, hogy az eredmények bizonyos mértékben hatással lesznek a piacra. Ugyanakkor a választások napjáig a jelenlegi helyzetben nem számít zavarokra.

A lap emlékeztet, van precedens arra, hogy devizapiaci zavart okoztak a magyar választások: a 2022-es választások kampányköltségei például hozzájárultak ahhoz, hogy a forint rekordalacsony szintre süllyedjen, annak ellenére, hogy Orbán Viktornak akkor egy jóval gyengébb ellenzékkel kellett szembenéznie, mint amilyen most a Tisza Párt.

A Barclays továbbra is „konstruktív” a forinttal kapcsolatban, de Sheryl Dong és Marek Raczko elemzők szerint a legutóbbi emelkedés miatt a magyar valuta körülbelül 5 százalékkal túlértékelt. Ezért állításuk szerint a valuta érzékeny a fiskális kockázatokkal kapcsolatos negatív hírekre.