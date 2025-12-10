Az orosz felsővezetés úgy vélheti, a Call of Duty: Modern Warfare lövöldözős játéksorozatot oroszellenesség szempontjából felül kellene vizsgálni, és forgalmazását be kellene tiltani – a Gazeta.ru ugyanis úgy értesült, hogy Mihail Deljagin, az Állami Duma Gazdaságpolitikai Bizottságának alelnöke egy a Roskomnadzornak küldött levélben javasolta ezt.

A képviselő felidézte,

amikor megpróbáltam játszani ezekkel a játékokkal, kezdve a legelsővel, teljesen elborzadtam. Szinte mindig orosz katonákra lövöldözöl

– sérelmezte.

„Ez egy nagyon kellemetlen élmény országunk minden állampolgára számára, egyfajta szörnyű mazochizmus. Az egyetlen pozitív orosz szereplők a történetben azok, akik amerikai és brit szabotőrökkel működnek együtt. A jelenlegi helyzetben, amikor proxy-háborúban állunk ezekkel az országokkal, ez különösen szörnyű” – jegyezte meg Deljagin.

A parlamenti képviselő szerint az állami Roskomnadzorhoz benyújtott panaszt állampolgári panaszok váltották ki. Azt állították, hogy a játéksorozat ruszofóbiát tartalmaz (konkrétan Oroszországot agresszorként ábrázolja), és hogy az orosz játékosoknak az orosz hadsereg ellen kell harcolniuk.

A lap szerint a Delyagin által betiltandó játékok listája tartalmazza a Modern Warfare sorozat összes Call of Duty címét és azok összes remasterét – a Modern Warfare-tól (2007) és folytatásaitól a Modern Warfare II-ig (2022).