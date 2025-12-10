Újjászületik a Fehérvári út és a Szerémi út közötti egykori iparterület Budapest XI. kerületének szívében, ahol a Revital Park négy ütemben, 1864 lakásos modern lakónegyedként valósul meg, a Bánáti + Hartvig Építésziroda tervezésében. Az első ütemet 2028 első felében tervezik átadni, míg a teljes beruházás várhatóan 2033-re készül el.

A beruházás első ütemében 421 prémium minőségű lakás épül a 33 négyzetméteres studiólakásoktól a 260 négyzetméteres penthouse-típusú, panorámás luxusotthonokig változatos méretben és kialakítással. Az első ütem lakásainak átlagára 1,7 millió Ft/m2. Minden lakás alapfelszereltségéhez tartozik az okosotthon-rendszer, amely lehetővé teszi a világítás, a fűtés-hűtés és az energiafogyasztás távoli vezérlését, valamint a személyre szabott beállításokat.

A Rezideo Revital Park lakónegyedét a „15 perces város” urbanisztikai szemlélet szerint tervezték: a közelben minden lényeges szolgáltatás könnyen elérhető tömegközlekedéssel, kerékpárral és gyalog: közszolgáltatások, óvodák, iskolák, egyetemek, orvosi rendelők, bevásárlási és szórakozási lehetőségek, minőségi kulturális helyszínek.

A klímaváltozás miatt a Rezideo fokozott figyelmet fordít a városi hősziget-hatás ellensúlyozására, hiszen egyre gyakoribbak az extrém hőhullámok. A Revital Park első ütemének esetében a lakótömböket egymástól az átlagosnál nagyobb távolságra építik, 21-39 méterre, ami biztosítja az átszellőzést, javítja a mikroklímát és a levegő minőségét.

Az egykori rozsdaövezeti területen hatszorosára, 38 százalékra nő a zöldfelületek aránya, ami összesen öt focipályányi területnek megfelelő összefüggő, parkosított zónát jelent háromszintes növényállománnyal, városi klímát jól tűrő fákkal, cserjékkel, évelőkkel.

Zöldtetőket, tetőkerteket is kialakítanak az épületek felső szintjein, valamint a zárófödémen, ahová honos és városi klímához szokott növényfajokat telepítenek. Emellett esőkerteket is kialakítanak, amelyek ideiglenesen tárolják, részben felhasználják, majd szikkasztják az épülettetőkről és burkolt felületekről érkező csapadékvizeket.

„A lokáció mellett két tényezőre érzékenyek fokozottan a vásárlók a mai budapesti ingatlanpiacon: az árakra és a rezsiköltségekre. A mostani négyzetméterárak mellett a vevők nem csupán otthont, hanem pénzügyi befektetést is mérlegelnek, így számukra fő szempont, hogy a kiszemelt ingatlan tartósan alacsony energiafogyasztással üzemeltethető legyen” – mondta dr. Hüse István, a Rezideo képviselője.

A Revital Park első ütemének épületei esetében napelemeket telepítenek a tetőkre, amelyek éves szinten több mint 70 000 kWh elektromos teljesítményt állítanak majd elő és 10 százalékkal csökkentik az épületek közösségi energiafogyasztását. A Revital Park első ütemében a napelemeknek és a talajszondás rendszernek köszönhetően a megújuló energiaforrások által biztosított energia aránya 40-60 százalék között alakul majd.