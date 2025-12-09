Donald Trump cáfolta, hogy argentin típusú vagy egyéb más pénzügyi mentőcsomagot, illetve védőpajzsort ígért volna Magyarországnak, vagy Orbán Viktornak. „Nem, nem ígértem neki, de ő minden bizonnyal kérte” – mondta az amerikai elnök a Budapestnek „szánt” pénzügyi mentőcsomagról.

Donald Trump amerikai elnök a Politicónak azt mondta, hogy nem ajánlott fel pénzügyi segítséget Orbán Viktor miniszterelnöknek, ellentmondva ezzel a kormányfő állításának, miszerint a két politikus erről megállapodást kötött (igaz, pontos részletek nem voltak ismertek).

Trump a Politicónak adott interjúja kedden került adásba a The Conversation című műsor különkiadásában.

Amikor rákérdeztek, hogy Budapest ezek után megkaphatja-e a mentőcsomagot, Trump megkerülte a választ, és dicsérte Orbánt, amiért „nagyon jó munkát” végzett a bevándorlás visszaszorításában. "Senki sem léphet be az országába” – mondta a republikánus vezető.

Kezet ráztak rá a felek

Orbán Viktor a múlt hónapban Washingtonba utazott, hogy találkozzon az amerikai vezetővel, és a látogatás után azt mondta, hogy az Egyesült Államok beleegyezett abba, hogy „pénzügyi pajzsot” biztosítson Budapestnek.

"Megállapodtam az (amerikai) elnökkel, és kezet is rázunk erre, hogy ha Magyarország pénzügyi nehézségekbe kerülne, igénybe vehetnénk az egyik négy-öt nemzetközi szinten ismert, transzparens eszköz közül” – nyilatkozta Orbán a magyar médiának még a Fehér Házban tett látogatása után, hozzátéve, hogy a lehetőségek között szerepel egy devizaswap-megállapodás vagy egy rugalmas hitelkeret is.

Argentínával úgynevezett swapline megállapodást kötött az USA, ennek lényege, hogy a két ország devizát cserél (ennek összege most 20 milliárd dollár), amelyet egymás jegybankjánál parkoltatnak. Az ügylet előnye, hogy Argentína dollár likviditáshoz jut, amit csak akkor használ fel, ha szükség van rá.

A Politicón megjelent írást nem követte érdemi reakció a forint piacán.