Két hónappal az egész világot megdöbbentő októberi rablás után még mindig nincs nyoma a nyolc XIX. századi ékszernek, sem a bűntény megrendelőinek.

A zsákmány - amelynek része Eugénia császárné, III. Napóleon felesége mintegy 2000 gyémánttal ékesített diadémja is - értékét 88 millió euróra becsülik.

Az október 19-én, fényes nappal elkövetett rablás helyszínére a tettesek az épület Szajna-parti oldalán, egy emelőkosaras teherautóról egy ablakon át jutottak be. Miután feszítővassal betörték az ablakot, majd két vitrint, amelyekben az ékszerek voltak, két robogóval távoztak, amelyeket bűntársaik vezettek.

"Október 19-én a Securitas (magán biztonsági cég) őrei, illetve a rendőrök mintegy harminc másodperccel korábban megakadályozhatták volna a rablók elmenekülését" - mondta Noel Corbin, a Kulturális Ügyek Főfelügyeletének igazgatója a szenátus kulturális bizottságában tartott meghallgatáson.

Egy kamera ugyanis felvette a tolvajok érkezését, az emelőkosár felszerelését, a két betörő behatolását az erkélyre, majd néhány perccel később a sietős távozásukat - közölte a vizsgálat másik jelentéstevője, Pascal Mignerey.

A képeket azonban nem élőben nézték, és amikor az egyik biztonsági őr aktiválta a felvételeket, már túl késő volt, mert a tolvajok elhagyták az Apolló galériát, ahol a koronaékszerek ki voltak állítva - mondta Corbin.

A riasztott rendőröket ráadásul rossz irányba, a múzeum alatt működő Carrousel du Louvre bevásárlóközpont felé irányították.

A vizsgálatot a betörés másnapján Rachida Dati kulturális miniszter kezdeményezte, hogy feltárják a Louvre biztonsági hiányosságait. Október végén tette közzé az első következtetéseket, rámutatva, hogy több mint húsz éve alulbecsülték a kockázatokat és nem volt megfelelő a biztonsági berendezés.

A közigazgatási vizsgálatot vezető Noel Corbin "nagyon meglepődött", amikor megállapította, hogy egy ilyen óriási ikonikus múzeum, mint a Louvre, ennyire sérülékeny.

A parlament felsőházában tartott meghallgatással párhuzamosan folytatódik a rendőrségi nyomozás, eddig négy, az október 19-i rablással kapcsolatba hozható személyt vettek őrizetbe.

A Louvre-ban mintegy 2200 ember dolgozik, a múzeumban mintegy 500 ezer műtárgyat őriznek, közülük 38 ezer van kiállítva. 2023-ban megközelítőleg kilencmillióan látogatták a múzeumot, nagyjából naponta 30 ezer ember.