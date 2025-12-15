Amikor 2011-ben néhány szíriai kamasz azt fújta fel egy damaszkuszi iskola falára, hogy „Te következel, doktor”, még senki sem gondolta, hogy Bassár el-Aszad bukására több mint egy évtizedet kell várni. Addigra a polgárháború már százezrek életét követelte, és emberek millióit kényszerítette menekülésre.

Aszad 2024 decemberében, az utolsó pillanatban menekült el Damaszkuszból, miközben a felkelők két irányból közelítették meg a fővárost.

Orosz katonai kísérettel vitték a hmeimimi légibázisra, majd onnan Moszkvába, ahol menedéket kapott. Családtagjait és legközelebbi szövetségeseit nem figyelmeztette előre, sokan közülük csak utólag szembesültek azzal, hogy véget ért a hosszan tartó rezsim.

A volt elnök jelenleg Moszkvában él, a város egyik legelőkelőbb negyedében. Bár anyagi gondjai nincsenek, elvégre vagyonát még a nyugati szankciók idején Oroszországba mentette, politikailag teljesen elszigetelődött.

Orosz források szerint Vlagyimir Putyin környezetében már nem tekintenek rá fontos szereplőként, és a hatóságok azt is megtiltották neki, hogy nyilvánosan megszólaljon vagy politikai tevékenységet folytasson.

Aszad mindössze néhány egykori bizalmasával tartja a kapcsolatot. Korábbi szövetségesei közül sokan árulásként élték meg, hogy az elnök szó nélkül elhagyta az országot. Testvére, Maher al-Aszad állítólag az utolsó pillanatig az elnöki palotában maradt, és ő segített több családtagnak és rezsimközeli szereplőnek a menekülésben.

A száműzetésben Aszad visszatért eredeti hivatásához. A Londonban iskolázott szemészorvos újra tanul, oroszul képezheti magát, és források szerint komolyan foglalkozik azzal, hogy ismét praktizáljon, bár erre anyagilag semmi sem kényszeríti. Ismerősei szerint a szakma mindig is közel állt hozzá.

A család első hónapjai Moszkvában Asma al-Aszad egészségi állapota körül forogtak. A volt first lady leukémiával küzdött, állapota válságos volt, de egy kísérleti fázisban lévő kezelés után felépült. Ezt követően Aszad szerette volna nyilvánosan elmondani saját verzióját a történtekről, de az orosz hatóságok ezt nem engedélyezték.

A gyerekek élete közben viszonylag gyorsan rendeződött. Lányuk, Zein idén nyáron végzett a moszkvai MGIMO egyetemen, ahol Oroszország politikai elitjének jelentős része tanult. A család megjelent a diplomaosztón, de feltűnően kerülték a figyelmet. Fiaik közül Hafez, akit korábban Aszad utódjaként is emlegettek, visszavonult a nyilvánosságtól, közösségi médiás jelenlétét nagyrészt megszüntette.

Kiszivárgott adatok szerint a családtagok aktív társasági életet nem élnek, viszont rendszeresen költenek luxuscikkekre, exkluzív üzletekben vásárolnak, edzőtermekbe és szépségszalonokba járnak.

Gyakran utaznak az Egyesült Arab Emírségekbe is, amely már a rezsim idején is kedvelt úti céljuk volt, de tartós letelepedésről egyelőre szó sincs.

A rezsim bukása után napvilágra került fotók, amiken Aszad hétköznapi, sokszor kifejezetten esetlen helyzetekben látható, tovább rombolták azt a képet, amelyet évtizedeken át próbált fenntartani magáról. A család azonban továbbra is zárkózott, és minden jel szerint a jövőben is kerüli a nyilvánosságot – írja a The Guardian.