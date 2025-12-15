A hazai McDonald’s étteremhálózat számára idén is kiemelt szempont, hogy munkatársai az ünnepi időszakot családjuk körében tölthessék. Ennek érdekében

a vállalat üzemeltetésében működő éttermek mindegyike, és a franchise partnerek egységeinek többsége december 24–25-én is zárva tart.

A több mint 120 étterem közül csupán az Aréna Mallban és az Alleeban található egységek jelentenek kivételt december 24-re, a bevásárlóközpontokkal fennálló szerződéses kötelezettségek miatt. December 25-én pedig csak a debreceni egységek lesznek nyitva.

A döntés célja, hogy a dolgozók számára valódi ünnepi pihenőidőt biztosítsanak egy olyan időszakban, amely a vendéglátásban hagyományosan is nagy terhelést jelent. A gyakorlat több éve része a hazai McDonald’s működésének.

„Számunkra természetes, hogy éttermeinkben minden nap magas színvonalon szolgáljuk ki vendégeinket – ehhez azonban az is kell, hogy munkatársaink kiegyensúlyozottak legyenek, és megélhessék azokat a közös ünnepi pillanatokat, amelyek mindannyiunk számára fontosak. Ezért is döntöttünk úgy, hogy karácsonykor idén is két teljes nap pihenőt biztosítunk számukra” – mondta el Horváth Andrea, a hazai McDonald’s éttermeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. HR-igazgatója.