Célegyenesben Németország, ahol a február 23-i, előrehozott választásoknak három nagy tétje van.

Legnagyobb nyugati partnerünknél az Olaf Scholz kancellár megbukott koalícióját váltó, új szövetségi kormány gazdaság- és társadalompolitikája, illetve a migrációval kapcsolatos válságkezelése nemcsak a németek, hanem az egész Európai Unió, így hazánk jövőjét is befolyásolja.

A választási finishben kérdeztük Stefán Csabát, a Magyar Külügyi Intézet Németország-kutatóját a várható eredményekről és arról, mik azok a sarokpontok, amelyek mentén tovább haladhat a vezető európai nagyhatalom.

Olaf Scholz nagy eséllyel visszavonul

Az első nagy kérdés, ami a németeket érdekli, hogy tud-e stabil kormány alakulni: kutatások szerint a választók kétharmada aggódik amiatt, hogy az elmúlt hónapokban kialakult politikai instabilitás, a pártok közötti bizalomvesztés az előrehozott választás és a polarizáció miatt folytatódni fog – mutatott rá Stefán Csaba.

Felidézte: Olaf Scholz leköszönő kancellár 2021-ben létrehozott, jelzőlámpás koalíciója csak addig működött, amíg volt pénz – ahogy az elfogyott, a három különböző kormánypárt háromfelé húzott, végül a kabinet összeomlott.

Ez pedig a fokozódó migrációs válsággal és a gazdaságpolitikai ballépésekkel ráégtek Scholz szociáldemokrata pártjára (SPD), amelyet most a dobogó harmadik helyére mérnek a közvéleménykutatások.

Noha Olaf Scholz szeretne továbbra is Németország kancellárja lenni,

az várható, hogy pártja ugyan újra koalíciós partner lesz, de már Scholz nélkül,

aki, ha nem nyer, a visszavonulását tervezi – mondta a kutató.

Olaf Scholz a WELT tévéstúdiójában 2025. február 19-én Kép: Reuters / Pool, Fabrizio Bensch

Jobboldali győzelem, felvizezett kormányprogrammal

A mostani állás szerint

szinte biztos, hogy a jobboldali-konzervatív kereszténydemokrata párt, a Friedrich Merz vezette CDU/CSU Unió nyeri a választásokat,

és koalícióra lép az SPD-vel, illetve a Zöldekkel, amelyet Robert Habeck gazdasági miniszter, Németország jelenlegi alkancellárja vezet.

A konzervatív kancellárjelölt, Friedrich Merz többször kijelentette, hogy nem hajlandó együttműködni a gyakran szélsőjobboldalinak mondott AfD-vel. Azonban a CDU így is egy jobboldali párt, amely a baloldali mainstream partnerekkel együtt kompromisszumokra kényszerül majd, ha koalíciót akarnak – jegyezte meg.

Ez pedig azt jelenti, hogy a pártok fel fogják vizezni a kampányígéreteiket a kompromisszum kedvéért, ami különösen Merznek lesz fájó, aki a saját hitelességét köti ahhoz, hogy jelentős migrációs fordulatot érjen el Németországban.

Friedrich Merz köszönti támogatóit egy kampányrendezvényen a németországi Vechtában 2025. február 19-én Kép: Reuters , Carmen Jaspersen

A többségnek elege van a migrációs válságból

Ugyanis, a második nagy tétje a választásoknak a migrációs válság, amely abból a problémából alakult ki, hogy az előző, merkeli kormányzat idején meghirdetett Willkommenskulturban rengeteg bevándorlót fogadtak, akikről azt hitték, hogy elég lesz őket integrálni a munkaerőpiacra.

Mostanra egyértelműen kiderült, hogy ez nem működőképes modell, sőt, nagy a baj:

csak az elmúlt egy évben öt olyan, autós vagy késes tömegtámadás történt az ország különböző részein, amelyeket migránshátterű emberek követtek el

– idézte fel a szakértő.

És bár már Scholzék is több szabályt szigorítottak, ám ez nem elég: a választók többsége szinte követeli a fordulatot, hogy ezek a támadások ne normalizálódjanak.

Erre született Merz javaslatcsomagja a szigorúbb kiutasításokról és határellenőrzésekről, a rendőrség hatáskörének bővítéséről, az arcfelismerő rendszerek bevezetéséről, illetve a családegyesítések korlátozásáról – emlékezetes, ehhez a parlamentben elfogadta az AfD szavazatait is, amelyből aztán politikai botrány lett és országszerte tüntetések.

A CDU vezetője új kancellárként biztos, hogy ragaszkodni fog a migrációs politika szigorításához, ami

nem azt jelenti, hogy minden egyből jobb lesz, hanem azt, hogy nem lesz rosszabb

– fogalmazott Stefán Csaba.

A protekcionizmus koporsószeg a fő EU-s gazdaságnak

A választások harmadik nagy tétje az, hogy Németország ki tud-e jönni a harmadik éve tartó recesszióból, illetve, képes-e újraindítani a gazdaságot.

A szakértő vázolta: Európa legnagyobb gazdaságának külső és belső problémái is vannak.

Előbbieket azok a protekcionista világfolyamatok idézik elő, amitől minden exportalapú gazdaság és főleg Németország szenved.

AfD nyalókák a párt választási kampányának standján Bergheimben 2025. február 15-én Kép: Reuters , Jana Rodenbusch

Mindenki védi a saját piacát, nagyobb vámokat vezetnek be különböző termékekre, vagy éppen másutt versenyképesebb a gyártás – erre példa a kínai piac, ahonnét a német autók egyre inkább kiszorulnak – sorolta, megjegyezve, hogy ebben kevésbé lesz szabad mozgástere az új kormánynak, hiszen az EU közös kereskedelempolitikáját nem tudják figyelmen kívül hagyni.

Égetően fontos az élénkítés, de nincs rá pénz

A belső strukturális problémákat viszont muszáj lesz kezelni, mint például a szakképzett munkaerőhiány, a magas termelési költségek és energiaárak, a versenyképességhez képest túl magas fizetések.

Ezek miatt

elindult egy dezindusztrializációs folyamat, a közép- és nagyvállalatok ötöde már a termelés kiszervezését fontolgatja

másik, nyereségesebb országba. Ez végzetes lehet, ha nem változik a gazdaságpolitika – mondta.

Ezért a győzelemre esélyes konzervatívok az élénkítésre például a cégek terheinek csökkentését ígérik, ám hatalmas kérdés, hogy erre hogyan lesz pénz a jelenleg is hiányos költségvetésből.

Friedrich Merz ugyanis alapvetően nem támogatja, hogy az adósságfék lazításával külső hitelekből finanszírozzák a költségeket, míg Olaf Scholzék a „Made in Germany” védelmében új támogatásokat hoznának be.

Egy biztos:

az új német kormánynak a választások után azzal kell szembesülnie, hogy nincsen pénze

– emelte ki.

Tüntetők Friedrich Merz, valamint az AfD migrációs tervei elleni tiltakozáson Berlinben 2025. február 2-án Kép: Reuters , Christian Mang

Biztos, hogy tovább támogatják Ukrajnát

A szakértő arra is kitért: a mainstream pártok továbbra is Ukrajna-pártiak, a támogatást a szociáldemokraták, a Zöldek, illetve a kereszténydemokraták is fontosnak tartják – talán a kereszténydemokraták a leginkább, akik a fegyverszállítást vagy a német Taurus-rakéták átadását is szorgalmazzák – a baloldal ez utóbbit nem támogatja.

Merz szerint Ukrajnát a lehető legelőnyösebb helyzetbe kell hozni ahhoz, hogy a béketárgyalásokon hatékonyan vehessen részt – ehhez szerinte

fenn kell tartani az Oroszországgal szembeni szankciókat, illetve pénzügyileg és katonailag erős támogatást kell kapjon

– vázolta Stefán Csaba.

Az Ukrajnával kapcsolatos álláspontok tehát nem nagyon osztják meg a mainstream pártok szavazóit, legfeljebb a különböző technikai kérdésekben térnek el az egyes programok.

A szűkös büdzsé miatt viszont a védelmi kiadások finanszírozása szintén fölvet majd komoly dilemmákat a jövőbeni kormánynak.

Populisták: legjobb esetben is csak erős ellenzék lehetnek

A külügyi intézet kutatója szerint az összes közvéleménykutatás azt mutatja, és racionálisan is az várható, hogy

a politikai karanténba zárt, szélsőjobboldali AfD nem fogja megnyerni a választásokat Németországban,

hanem legjobb esetben is 24-25 százalékot érhet el, vagyis a 30 százalék fölé becsült CDU után a második helyen végezhet.

Ezzel az erős eredménnyel azonban az AfD továbbra is tűzfal mögé lenne zárva, melynek megbontására csak akkor lenne reális esély, ha a jövőben blokkoló kisebbséggé válnának a parlamentben, vagyis egy olyan erős ellenzéki erővé, amely képes lehet megakadályozni a kétharmados törvények elfogadását.

Ráadásul, a németeknél nagyon szigorú – Európában a legszigorúbb – a szélsőjobboldal felé emelt tűzfal elve.

Így arra sincs esély, hogy jó eredmény esetén – Ausztriához hasonlóan – bevonják a populistákat a koalíciós tárgyalásokba, vagy később a többi frakció együtt dolgozzon velük – összegezte az amerikai kormány és Orbán Viktor által is nyíltan támogatott AfD esélyeit.