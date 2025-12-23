Szerződést írt alá december 9-én Klaus von Dohnányi, Hamburg korábbi polgármestere, Németország egykori oktatási minisztere, külügyi és gazdasági államtitkára, valamint Prőhle Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója, korábbi berlini magyar nagykövet. A megállapodás értelmében a 97 éves politikus - Willy Brandt kormányának utolsó élő tagja - mintegy húszezer kötetes könyvtárát az egyetemnek ajándékozza.

A gyűjteményt az NKE a Ludovika Főépületében kialakítandó Dohnányi-társalgóban helyezi majd el az adományozó halálát követően.

A cél nem csupán a könyvek megőrzése, hanem egy olyan szellemi tér létrehozása, amely emléket állít a Dohnányi család magyar és európai kultúr- és politikatörténeti jelentőségének, és lehetőséget biztosít arra, a Klaus von Dohnányi által gyűjtött, olvasott kötetek a fiatal generáció és a tudományos kutatás számára is hozzáférhetővé váljanak.

Klaus von Dohnányi 1928-ban született Hamburgban. Édesapja, Hans von Dohnányi jogász a zsidómentésben és a Hitler elleni összeesküvésben való részvétele miatt 1945-ben a sachsenhauseni koncentrációs táborban kivégzés áldozata lett. Édesanyja Christine Bonhoeffer, a nácik által szintén meggyilkolt evangélikus teológus, Dietrich Bonhoeffer testvére volt.

A családi háttér szorosan kötődik a magyar és az európai kultúrtörténethez is, hiszen Klaus von Dohnányi nagyapja a Pozsonyban született Dohnányi Ernő zeneszerző és zongoraművész, aki Bartók Bélával és Kodály Zoltánnal együtt indította pályáját. A második világháborút követően egy hamis vád miatt el kellett hagynia Magyarországot, és Floridában telepedett le. Az 1950-es években itt látta vendégül egyetemi tanulmányaikat folytató unokáit, Klaust és öccsét, a később világhírű karmesterré váló Christoph von Dohnányit.

A könyvtár tematikája a 20. századi történelem, különösen a német nemzetiszocialista államhatalommal szembeni ellenállás, a szociáldemokrácia története, valamint az 1945 utáni nemzetközi kapcsolatok.

A gyűjteményt kiegészítik a Dohnányi család történetét feldolgozó művek és számos művészeti album.

Klaus von Dohnányi Nemzeti érdekek című kötete 2023-ban jelent meg magyar nyelven, a szerző napjaink geopolitikai folyamatait elemző írásai pedig rendszeresen jelennek meg a nemzetközi és német nyelvű sajtóban.

Az NKE célja, hogy a Dohnányi-társalgó ne csak emlékhely legyen, hanem aktív tudományos tér is, egy olyan könyvtár, amely a második világháborút követő évtizedek egyik „koronatanújának” személyes ízlésén keresztül kínál tudást a fiatal generáció és a kutatók számára.