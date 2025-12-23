Az orosz Gazprom tárgyalásokat folytat a magyar Mol vállalattal a NIS szerb olajvállalatban – köztük a pancsovai finomítóban – birtokolt többségi részesedésének esetleges eladásáról – erősítette meg Aleksandar Vucic szerb elnök újságíróknak kedden. Az államfő azt is elárulta, mi is az utolsó időpont, amíg az ügyletet legkésőbb le kell zárni – számol be a Reuters.

A folyamatban lévő tárgyalásokat amúgy november 27-én Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter is megerősítette.

A Portfolio emlékeztet, a szerb társaság az orosz tulajdonosi háttér okán került amerikai szankció hatálya alá.

A NIS-ben többségi tulajdonos Gazprom Nyeftnek és a Gazpromnak ezért mielőbb meg kell válnia részesedésétől.

Mindennek a tétje, hogy Szerbia egyetlen olajfinomítójának a működését gátolja a késlekedés: a szankciók hatására a bankok leállították a NIS-nek szóló kifizetések feldolgozását, a horvát JANAF kőolajvezeték pedig beszüntette a nyersolajszállítást a vállalat finomítójához.

Tudomásunk van róla, hogy a Gazprom képviselői többek között a magyar Mol vállalattal tárgyalnak, és ezzel semmi problémánk nincs. A magyarok a barátaink

– hangsúlyozta a szerb elnök.

Vucic leszögezte, az esetleges ügyletet

mihamarabb, legkésőbb január 15-ig le kell zárni.

Az Orbán Viktorral jó viszonyt ápoló elnök azt is bejelentette, hogy Szerbia újabb három hónappal meghosszabbítja gázellátási megállapodását Oroszországgal. A balkáni ország azon kevés európai állam közé tartozik, amely továbbra is vásárol orosz földgázt. A szerb kormány erős nyugati nyomás alatt áll, hogy csatlakozzon az Oroszország elleni szankciókhoz, ám Belgrád eddig nem lépett ebbe az irányba – mindeközben azonban uniós tagságra törekszik.