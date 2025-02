Siralmas évet tudhattak tavaly maguk mögött a német autógyártók részvényesei. Az iparág a jelek szerint elaludta eddig az elektromos átállást és a több évtizedes múltra visszatekintő működési modelljük számos problémával küzd. Németországi gyárbezárások, sztrájkok, elbocsájtások, beszállítói csődök váltak mindennapossá a német és a világsajtó szalagcímeiben, s ezt a részvényeik árfolyama is híven tükrözte. Amint arra korábban felhívtuk a figyelmet, nem hogy nem sikerült felvenniük a ritmust az időközben új és új csúcsokra törő német tőzsdével, részvényeik technikai értelemben is csökkenő trendbe kerültek, ami további fájdalmat vetített előre a befektetők számára.

A BMW részvények árfolyama például áprilisi 155 euró csúcsáról december közepére 43 százalékot zuhant és ez egy bikapiacon még akkor is igen gyenge teljesítmény, ha figyelembe vesszük, hogy az osztalékkal számított veszteség csak 33 százalékos. A Volkswagennek hasonló időszak alatt osztalékkal együtt is 43 százalékos veszteséget sikerült összehoznia. A Mercedes részvények is hasonló mértékű, mintegy 30 százalékos esést szenvedtek el.

Decemberben azonban fordulni látszott a trend és ez azóta is kitart. Olyannyira, hogy a német autgyártó részvények ha vegyesen is, de év eleje óta nagyjából tartották az ütemet a DAX emelkedésével. A december közepi mélypontja óta a Volkswagen és a BMW 25, a Mercedes mintegy 20 százalékot drágult. Ez az emelkedés olyan erős volt, hogy a részvények árfolyamát mostanra technikai szempontból kritikus szintre hozta vissza, ahol akár hosszú távon is eldőlhet, mi lesz a sorsuk.

A mostani szintek ugyanis mindhárom részvény árfolyamában nagyjából megegyeznek azzal a legutóbbi csúccsal, ahonnan a lejtmenet során szeptember végét követően új, mélyebb mélypontra süllyedtek. Ha ezeket a szeptember végi mélypontokat szignifikánsan sikerülne áttörniük felfelé, akkor megfordulna a grafikonokat uraló csökkenő trend, a csökkenő csúcsok és mélypontok sorozatát a növekvő csúcsok és mélypontok sorozata vehetné át. Ehhez szigorúan véve az kellene, hogy a részvényeknek sikerüljön 5 százalékkal szeptember végi mélypontjuk felett zárniuk.

A Volkswagen részvények árfolyama Kép: Economx, stooq.com

A BMW részvények árfolyama Kép: Economx, stooq.com

A Mercedes Benz részvények árfolyama Kép: Economx, stooq.com

Ez nem történt meg és sajnos a technikai elemzés hüvelykujjszabálya szerint egy trend meglétét mindaddig feltételezni kell, amíg meg nem fordul. Így a mostani árfolyamok egyelőre a részvényeket shortoló, azok árfolyamesésére játszó befektetők számára jelentetnek alacsony kockázatú beszállási pontot (azaz ha nem jön a visszaesés, akkor értelmes helyen beállított veszteségminimalizáló megbízásokkal ki lehet szállni a pozícióból). Máshogy fogalmazva, sajnos amíg nem történik meg az e feletti szinteken zárás, addig a csökkenő trend visszatérése kell számítani a részvények árfolyamában.

Ha viszont sikerülne az áttörés, akkor mostantól a vételi pozíció felvételéhez lehet érdemes majd keresni a beszállási pontokat.