Kínában is megjelent az új BMW X3. Az autót jelentősen alacsonyabb áron értékesítik, mint a gyártó hazájában, Németországban.

A kelet-ázsiai országban a legolcsóbb xDrive25i listaára 400 ezer jüanba, azaz 52 600 euróba kerül. Eközben Németországban az X3 59 400 ezer euróért kapható, vagyis 6800 euró a kettő közötti különbség

- mutatott rá a Totalcar.

Magyarországon egyébként nem ez, hanem az xDrive20i a legolcsóbban elérhető modell.

Kínában emellett elérhető a hosszított X3L is, amely 111 mm-rel nagyobb tengelytávot kínál. Az X30L listaára 444 ezer jüan, ami 58 500 eurónak felel meg. Tehát még ez is olcsóbb, mint a német alapmodell.

Mindez a szakportál szerint arra vezethető vissza, hogy

az X3-at Dél-Afrika és az Egyesült Államok mellett Kínában is gyártják, ráadásul e kategórián belül igen nagy az árverseny. Emiatt a BMW nyomottabb áron kénytelen értékesíteni az autóit.

De nemcsak a BMW, hanem általában véve az egész német autóipar is komoly nehézségekkel küzd. A helyzetet tükrözi, hogy a legnagyobb gyártók részvényei siralmas teljesítményt nyújtottak tavaly. A BMW részvények árfolyama például az áprilisi 155 eurós csúcsáról december közepére 43 százalékot zuhant, az osztalékkal számított veszteség 33 százalékos volt. A Volkswagennek hasonló időszak alatt osztalékkal együtt is 43 százalékos veszteséget sikerült összehoznia. A Mercedes részvényei szintén hasonló mértékű, mintegy 30 százalékos esést szenvedtek el.