Friss kutatások szerint elérheti a parlamenti bejutási küszöböt a németországi Baloldali Párt, amely most ötpontos javalattal állt elő. Eszerint követelik, hogy az adórendszer átalakításával tíz éven belül fosszák meg a szupergazdagokat a vagyonuktól, a cél az, hogy senkinek ne legyen több pénze egymilliárd eurónál. Ehhez javasolják a vagyonadó és az egyszeri vagyonilleték, illetve a tőkenyereségadó újbóli bevezetését, emellett be akarják zárni az örökösödési illeték kiskapuit, amelyet a jövedelemadókkal együtt jelentősen meg is emelnének. Az USA-ban is szupergazdagokból és jobboldaliakból áll az új kormány, akik mindent megtesznek, hogy biztosítsák vagyonukat és hatalmukat – érvel a Baloldal a Welt szerint