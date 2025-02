A moderátorok felhívták a figyelmet Donald Trump gyakran ingadozó viselkedésére, amire a CDU vezetője közölte, hogy az amerikai elnök „előre láthatóan kiszámíthatatlan”, majd arról beszélt, hogy fontos az egység az Atlanti-óceán ezen oldalán, ezért „közös európai stratégiára van szükség”. Olaf Scholz szerint Trumppal szemben elégséges az eddigi stratégia, a „világos szavak és a barátságos beszélgetések", de a kiállás is, ha kell, mivel Németország vágya, hogy együttműködjön az Egyesült Államokkal. „Nem szabad áltatnunk magunkat" – jegyezte meg. Felmerült az is, hogy Trump rögzíteni akarja: csak a nő és a férfi ismerhető el hivatalos nemként, amellyel a konzervatív politikus egyetért, míg a szociáldemokrata kancellár szerint az LMBTQ mozgalom tagjai is boldogan kell éljenek.