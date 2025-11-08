Az Egyesült Államok egyéves mentességet adott Magyarországnak az orosz olaj és gáz felhasználása miatti amerikai szankciók alól – közölte a Fehér Ház egyik tisztviselője miután Orbán Viktor magyar miniszterelnök Donald Trump elnökkel találkozott, és szorgalmazta a szankciók feloldását – írja a Reuters.

Tegnap este Orbán Viktor azt közölte, az első és legfontosabb dolog, hogy a rezsicsökkentést sikerült megvédeni. Teljes szankciómentességet kaptunk a Török Áramlat és a Barátság vezetékre - fogalmazott, és hozzátette, ez egy általános és időkorlát nélküli mentesség. A részletekről itt írtunk >>>

Ez azért volt fontos, mert Donald Trump a múlt hónapban Ukrajnával kapcsolatos szankciókat vezetett be az orosz olajtársaságokkal, a Lukoil-lal és a Rosneft-tel szemben, és további szankciókkal fenyegette meg azokat az országokat, amelyek olajat vásárolnak ezektől a cégektől.

Orbán Viktor Trump régi szövetségese, pénteken a Fehér Házban megbeszélést tartottak arról, hogy miért van szüksége Magyarországnak az orosz olajra egy olyan időszakban, amikor Trump nyomást gyakorol Európára, magyarázta a lap.

A Fehér Ház tisztviselője megjegyezte, hogy a szankciók alóli mentesség mellett Magyarország kötelezettséget vállalt amerikai cseppfolyósított földgáz vásárlására, mintegy 600 millió dollár értékű szerződésekkel.

Magyarország a 2022-es ukrajnai konfliktus kezdete óta továbbra is az orosz energiától függ, ami több Európai Uniós és NATO-szövetséges részéről is bírálatot váltott ki.

A Nemzetközi Valutaalap adatai szerint Magyarország 2024-ben gázszükségletének 74 százalékában, olajszükségletének 86 százalékában Oroszországtól függött, és arra figyelmeztetnek, hogy az orosz földgázellátás EU-szintű leállítása önmagában a GDP 4 százalékát meghaladó termelési veszteséget okozhatna Magyarországon.