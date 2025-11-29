A helyi nyugdíjas közösségek véleményére és javaslataira épülő dokumentumot fogadott el a pénteken ülésező Országos Nyugdíjas Parlament. Az Országházban megjelent 420 küldött ajánlást fogalmazott meg a 2026. évi országgyűlési választáson induló pártok részére, melyben összefoglalták az életkörülményeik javítása érdekében szükségesnek tartott legfontosabb lépéseket.
Kiemelték, hogy
- jelentősen emelni kell az idősellátásra fordítandó – szégyenletesen alacsony – GDP-ből való részesedés arányát.
- Sürgős lépéseket kell tenni a legrászorultabb, alacsony jövedelemmel rendelkező idősek helyzetének javítása érdekében.
- A küldöttek fontosnak tartották azt, hogy az év elejei nyugdíjemelésnél vissza kell térni a kereset arányos indexáláshoz.
- Szükségesnek látják a nyugdíjas kamara létrehozását, azaz azt, hogy a kormány és a nyugdíjas szervezetek között intézményes kapcsolat alakuljon ki.
A további javaslatok egy részében a költségvetést érintő lépéseket szorgalmaztak, illetve csokorba szedték a költségvetést nem érintő, de az idősek életviszonyait könnyítő, a társas kapcsolataikat elősegítő intézkedéseket.
Javaslataikat a napokban eljuttatják az érintett pártok képviselői számára.
