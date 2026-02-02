Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 381,83 forintról 381,12 forintra csökkent 18 órakor, napközben 380,14 forint és 382,16 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 416,83 forintról 413,91 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 322,35 forintról 322,74 forintra emelkedett.
