A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 440,56 pontos, 0,34 százalékos csökkenéssel, 128 391,02 ponton zárt hétfőn. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: a nyitásban a kedvezőtlen nemzetközi hangulat befolyásolta a kereskedést. A nyugat-európai tőzsdékhez képest a BUX alulteljesítő volt, átlag feletti forgalom mellett.
A hét első napján a defenzív osztalékpapírok - Magyar Telekom és a Richter - teljesítettek jól, míg a Mol és OTP részvényeiben profitot realizáltak a befektetők - fogalmazott az elemző.
A Mol 74 forinttal, 1,88 százalékkal 3856 forintra, az OTP-részvények ára 140 forinttal, 0,35 százalékkal 40 400 forintra esett. A Magyar Telekom árfolyama 42 forinttal, 2,1 százalékkal 2040 forintra, a Richter-papírok árfolyama 110 forinttal, 1,02 százalékkal 10 880 forintra nőtt.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 143,51 ponton zárt hétfőn, ez 74,41 pontos, 0,73 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.
Esnek az indexek és az olaj ára isA nemesfémeknél látványos negatív korrekció zajlik.
