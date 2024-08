Terézváros polgármestere az augusztus elsején megjelent posztjában azt írta: szeptember 2. és 16. között dönthetnek arról a 16 éven felüli terézvárosiak, hogy betiltsák-e a kerületben a társasházi lakások kiadását Airbnb-típusú szálláshelyként.

A polgármester írása szerint mintegy 1468 legális Airbnb-lakásról van szó, ami az összes lakás közel 8 százalékára terjed ki. Azt is megjegyezte, hogy miközben az önkormányzat tavaly 670 millió forint idegenforgalmi adót szedett be az ilyen típusú szálláshelyek után, a helyieknek sok problémát okoz, melynek hatására a belvárosi kerületek kiürülnek. Soproni azt is leszögezte, hogy a szavazást azon országgyűlési felhatalmazás mentén bonyolítják le, amelyben lehetősége van az önkormányzatoknak arra, hogy egy évben hány napra adható ki egy-egy szálláshely.

Ha ők betiltják, mások is be fogják

A Magyar ApartmanKiadók Egyesülete igen élesen kritizálja a kerületi önkormányzat törekvését, megemlítve, hogy nem sokkal a szavazás bejelentése után más kerületi polgármesterek is jelezték, hogy hasonló lépéseket tennének.

Érvelésük szerint az Airbnb-k betiltása több ezer házigazda családját teheti tönkre, emellett pedig a turisták számának csökkenésével is tönkreteszik a kerületben működő kisboltokat. Ez, és a helyi vendéglátás visszaszorulása pedig ahhoz járulhat hozzá, hogy a fiatalok körében lokális munkanélküliség lép fel.

Vége a mulatságnak, Orbán Viktor rendet tesz a bulinegyedben

Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább. Két minisztert is kijelölt Orbán Viktor, hogy a következő szűk egy hónapban stratégiát dolgozzanak ki arra vonatkozóan, hogy javítsák a közbiztonság helyzetét Belső-Erzsébetvárosban.

Schumicky Balázs, az Egyesület elnöke az Economxnak azt nyilatkozta, hogy az Airbnb-k mintegy 670 millió forint idegenforgalmi adót és rekordmagas építményadót jelent az önkormányzatnak. Ebből az összegből elmondása szerint mintegy 50 szociális bérlakást lehet felújítani, állítása szerint jelenleg 20-30 újul meg évente.

Az ilyen szálláshelyekből származó idegenforgalmi adó ráadásul Terézváros teljes, mintegy 30 milliárd forintos költségvetésének a 3 százalékát adja.

Azt már a polgármester szavazást bejelentő posztja alatti kommentekben is megkérdőjelezték, hogy az ügydöntő szavazás milyen küszöbértékek mentén lesz érvényes és eredményes. Schumicky Balázs szerint nincsenek meg azok a jogi garanciális feltételek, amivel ezt a kezdeményezést valóban szavazásnak lehetne nevezni. Erre mutat rá, hogy a szavazáson már a 16 éven felüliek is részt vehetnek, akik a magyar jogszabályok alapján még nem is választókorúak, és azok is, akiknek hivatalosan nincs szavazati joga. Elismerte ugyanakkor, hogy az önkormányzat korlátozhatja a kiadható napok számát az Airbnb-lakásokban. Ezt, amennyiben az ügydöntőnek nevezett szavazás útján a kerületi városvezetés felhatalmazást kap rá, nulla napra korlátoznák.

Csakhogy az Airbnb és az egyéb szállásadó felületeken nem csupán a magán- és egyéb jellegű szálláshelyeket hirdetik, hanem a hosteleket is. Schumicky rámutatott, hogy az önkormányzat a saját hatáskörén belül kizárólag a magán- és egyéb jellegű szálláshelyek működésébe szólhat bele, a többi szálláshelytípus működésébe egyáltalán nem.

Az Airbnb elleni egyik leggyakoribb érv márpedig az, hogy a megszálló bulituristák zavarják a lakókat, mivel nem tartják be a békés együttélés szabályait.

Az egyesület elnöke szerint azonban az ilyen turisták jellemzően épp azokban a hostelekben és szállodákban szállnak meg, amelyek az Airbnb korlátozás után is képesek lesznek működni.

A lakhatási válság is megkérdőjelezhető

Schumicky egy, a Business Insider által közölt nemzetközi példára hivatkozva azt is hozzáteszi, hogy az Airbnb-k megszűntetésével nem jelenthető ki egyértelműen az sem, hogy az albérleti árak az ilyen szálláshelyek megszűnésével szignifikánsan csökkenni fognak.

Ugyan az elmúlt években egészen döbbenetesen megdrágultak az ingatlanok egész Magyarországon, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és az ingatlan.com által 2015 óta mért nominális lakbérindexe alapján azonban a Budapest belvárosát képező kerületekben nem emelkedtek az árak nagyobb mértékben, mint másutt. Terézváros lakásainak 32 százaléka lakatlan a 2022-es népszámlálás szerint és ebből mindössze 6 százalék a magán-és egyéb szálláshelyek aránya. 2011-hez képest két és félszer több lakás vált lakatlanná, mint amennyi Airbnb a népszámláláskor üzemelt.

Érvényességi küszöb nincs, magbiztosság annál inkább

Lapunk megkeresésére a Terézvárosi Önkormányzat azt mondta, a szavazás kiírását évek szakmai munkája előzte meg. Ez azzal vette kezdetét, hogy a kerület vezetése öt éve kapcsolatba került az Airbnb-platformmal, akik viszont elmondásuk szerint elzárkóztak a szektor szabályozásától és kifehérítésétől.

Az önkormányzat azt is kiemeli, hogy szinten hosszabb egyeztetést megelőzően korábban szigorú feltételekhez akarták, hogy valaki rövidtávon adhassa ki a lakását Terézvárosban:

Az üzemeltetőnek rendelkeznie kell a lakáskiadáshoz a társasház hozzájárulásával, a társasház SZMSZ-e ne tiltsa a lakáskiadást;

köteles kiírni a szálláshely bejáratánál a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban használt regisztrációs számát;

ki kell a társasház házirendjét angolul kifüggesztenie a szálláshelyen;

24 órás rendelkezésre állást kell biztosítania a társasház lakóinak, és saját vagy megbízottjának telefonszámát közzétenni a szálláshely bejáratánál;

24 órás rendelkezésre állást kell biztosítania a társasház lakóinak, és saját vagy megbízottjának telefonszámát közzétenni a szálláshely bejáratánál; valamint poroltót is biztosítani kell a szálláson.

Ezeket a rendelkezéseket 2022. december elsején léptették volna életbe. Az önkormányzat nyilatkozatában hozzátette, hogy ezek szerinte olyan minimális elvárások, amelyeket egy szállásadónak magától is meg kellene tenni. Mindenesetre a Gazdasági Versenyhivatal és a kormányhivatal nem engedélyezte a rendelet hatálybalépését, utóbbi állítólag azzal érvelt, hogy a túllépte az önkormányzat a jogalkotási hatáskörét.

Az úgynevezett ügydöntő szavazás érvényességi szabályaival kapcsolatban az önkormányzat azt mondta: nem lesz érvényességi küszöb, ugyanakkor biztosak benne, hogy a szavazás „sokakat meg fog mozgatni”.

Soproni Tamás polgármester pedig ugyanúgy kötőerejűként kezeli a kerületi lakosok döntését a rendeletjavaslata benyújtásakor, mint egy helyi népszavazásét.