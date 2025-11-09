Pénteken Szabó György rabbi, a Mazsök elnöke és Frölich Róbert országos főrabbi tárgyaltak az V. és a VI. kerület városvezetéssel arról, hogy befogadnák-e Belső-Erzsébetvárost, ha az kiválna a kerületből.

Mint mondták, az V. kerület, azaz Belváros-Lipótváros vezetése úgy fogalmazott, hogy a kerület vezetése Belváros-Lipótváros lakosságát szolgálja, vagyis nem kívánnak a közigazgatási határaik közé új területet fogadni.

Soproni Tamás, a VI. kerület polgármestere nyitottnak mutatkozott: álláspontja szerint ha sikeres népszavazás zajlik le Belső-Erzsébetváros leválását illetően, akkor ők szívesen kezdeményeznek népszavazást arról, hogy a terézvárosiak befogadnák-e Belső-Erzsébetvárost – írja az Index.

Szabó György és Frölich Róbert még szeptemberben kezdeményezték, hogy váljon ki a zsidó- és bulinegyedként is ismert Belső-Erzsébetváros a VII. kerületből.

Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere azonban közölte: a kerület egységét nem lehet megbontani.

