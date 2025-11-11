„Győztünk a Kúrián”, amely kedden kimondta, hogy nem törvényellenes a városrész Airbnb-rendelete – közölte a VI. kerületi polgármester a Facebook-bejegyzésében.

Soproni Tamás posztjában azt írta, a bíróság elutasította a kormányhivatal indítványát, vagyis jogszerű a rövid távú lakáskiadás tilalma, a rendelet 2026. január 1-jén hatályba léphet.

A Kúria a rendeletnek az Alaptörvénnyel való összhangját is vizsgálta, és megállapította, hogy a lakók nyugalmának védelme érdekében arányos a beavatkozás, „nem csorbítjuk Alaptörvénybe ütközően” a vállalkozás szabadságát – olvasható a momentumos polgármester bejegyzésében.

Soproni Tamás úgy fogalmazott: „Terézváros továbbra is az itt élők érdekeit tartja szem előtt.”

