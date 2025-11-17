Terézváros polgármestere hétfőn arról posztolt a Facebook-oldalán, hogy a hétvégén bejárta egy videó a TikTokot, amelyen az látható, hogy lezárják a Nagymező utcát a Peaches & Cream nevű szórakozóhely előtt, miközben az autók hangszórójából hangosan szól a zene.

A kerületi polgármester szerint „azoknak akik ott élnek, a Peaches nem bulit jelent, hanem rémálmot: ordibálást, utcára vizelést, rongálást, mocskot, és most már az úttest közepén vonagló tömeget is.”

Soproni Tamás megemlíti, hogy a hely tulajdonosa, Papp Gergely a videó alatti kommentekben úgy fogalmazott, hogy a környéken már minden iroda, nincsenek lakók. A polgármester ezt a kijelentést egyszerre valótlannak, sértőnek és felháborítónak gondolja.

Hozzátette, mindig is fontos helyszíne volt a Pesti Broadway a kulturált szórakozásnak, azonban a kerület utcái nem szabadtéri kocsmák.

Soproni Tamás közölte, hogy Budapest rendőrfőkapitányával és a kerületi rendőrkapitánnyal is beszélt a történtek után, akiktől arra kapott ígéretet, hogy fokozottan figyelnek a szórakozóhelyre és annak környékére. Egyben a lakosságot is arra kérte, hogy ha hasonlót észlelnek, minden esetben hívják a rendőrséget és tegyenek bejelentést.