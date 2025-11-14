Egy baden-württembergi Kaufland szupermarketben vezették be azt a kísérleti jellegű projektet, amelynek keretében az élelmiszerüzlet vásárlói orvosi tanácsokat is kérhetnek az üvegvisszaváltó automata és a pénztár között, a konzultáció után pedig akár receptet, igazolást, megfázásos vagy gyomor-bélrendszeri fertőzésekkel kapcsolatos „távgyógyítást” is bepakolhatnak a kosárba.
Diagnózis a pénztártól való távozás előtt
A mosbachi üzletben a vásárlók egy elkülönített szobában vehetnek részt telemedicinális konzultáción, amit videohíváson keresztül bonyolítanak, miután egy orvosi asszisztens végigvezette őket a regisztrációs folyamaton, megmérte a vérnyomást, és rögzítette a legfontosabb egészségügyi adatokat.
Az 54 négyzetméteres, üvegfalú kezelőhelyiségben egy magánegészségügyi szolgáltató cég háziorvosa fogadja a távhívást: így közvetlen kontaktus és várakozási idő nélkül látja el azokat, akik – akár az áruház polcai között sétálgatva – online bejelentkeztek, illetve egészségbiztosítási kártyával rendelkeznek.
Abban az esetben, ha akut, erősebb tüneteket is tapasztalnak, a betegeket egy közeli orvosi rendelőbe küldik el.
Országos bolti szolgáltatást terveznek
A beszámolók szerint a kísérleti projekt nagyon sikeresen indult néhány napja, a helyiek kedvezően fogadják, akik így nem fertőznek meg senkit egy váróteremben – jelezte a projekt vezetője a Bildnek.
A Kaufland arra építi a koncepciót, hogy az orvosi ellátást el akarják juttatni oda, „ahol az emberek vannak”, akik így időt spórolhatnak meg. A programot hosszú távra tervezték és már vizsgálják, hogyan lehetne kiterjeszteni az egész országban.
A Német Családorvosok Szövetsége viszont szkeptikus, szerintük az ilyen párhuzamos szolgáltatások megzavarják a betegeket, bár magát a koncepciót nem tekintik fenyegetőnek a hagyományos rendelőkre nézve – idézi a Morgenpost.
Az időseknek már nem adnának drága gyógyszertEközben érzékeny vitát váltott ki a kereszténydemokrata kormánypárt egészségpolitikai szakértője, aki a szövetségi kormány kábítószerügyi biztosa is. Hendrik Streeck a Welt TV-ben kijelentette: át kell gondolni, hogy a jövőben az idős emberek kapjanak-e drága gyógyszereket. Szerinte ugyanis vannak olyan életszakaszok, amikor bizonyos, élethosszabbító medicinák alkalmazása már csak „gondos mérlegelés után” alkalmazhatók, és ezek felíratásával az állampolgárok csak megterhelik az egészségügyi rendszert. Mondandóját saját, tüdőrákban elhunyt édesapja példájával támasztotta alá, akinél élete utolsó szakaszában mindenféle drága kezelést kipróbáltak, ám azok hatástalanok voltak, miközben „többet költöttek az egészségügyre, mint egész életében valaha is”.
