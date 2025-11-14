Egy baden-württembergi Kaufland szupermarketben vezették be azt a kísérleti jellegű projektet, amelynek keretében az élelmiszerüzlet vásárlói orvosi tanácsokat is kérhetnek az üvegvisszaváltó automata és a pénztár között, a konzultáció után pedig akár receptet, igazolást, megfázásos vagy gyomor-bélrendszeri fertőzésekkel kapcsolatos „távgyógyítást” is bepakolhatnak a kosárba.

Diagnózis a pénztártól való távozás előtt

A mosbachi üzletben a vásárlók egy elkülönített szobában vehetnek részt telemedicinális konzultáción, amit videohíváson keresztül bonyolítanak, miután egy orvosi asszisztens végigvezette őket a regisztrációs folyamaton, megmérte a vérnyomást, és rögzítette a legfontosabb egészségügyi adatokat.

Az 54 négyzetméteres, üvegfalú kezelőhelyiségben egy magánegészségügyi szolgáltató cég háziorvosa fogadja a távhívást: így közvetlen kontaktus és várakozási idő nélkül látja el azokat, akik – akár az áruház polcai között sétálgatva – online bejelentkeztek, illetve egészségbiztosítási kártyával rendelkeznek.

Abban az esetben, ha akut, erősebb tüneteket is tapasztalnak, a betegeket egy közeli orvosi rendelőbe küldik el.

Országos bolti szolgáltatást terveznek

A beszámolók szerint a kísérleti projekt nagyon sikeresen indult néhány napja, a helyiek kedvezően fogadják, akik így nem fertőznek meg senkit egy váróteremben – jelezte a projekt vezetője a Bildnek.

A Kaufland arra építi a koncepciót, hogy az orvosi ellátást el akarják juttatni oda, „ahol az emberek vannak”, akik így időt spórolhatnak meg. A programot hosszú távra tervezték és már vizsgálják, hogyan lehetne kiterjeszteni az egész országban.

A Német Családorvosok Szövetsége viszont szkeptikus, szerintük az ilyen párhuzamos szolgáltatások megzavarják a betegeket, bár magát a koncepciót nem tekintik fenyegetőnek a hagyományos rendelőkre nézve – idézi a Morgenpost.