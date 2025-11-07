A Medicare, a Tritonlife Csoport, a Doktor24 és a Budai Egészségközpont lett a top4-es magánszolgáltató a 2024-es üzleti évben, ez derült ki a nyolcadik Nagy Magánpraxisnapon, a magánegészségügy top30-as listájából.

A top30-ba az kerülhetett be a magán járó-és fekvőbetegek ellátó intézmények közül, akinek a tavalyi üzleti évben az árbevétele elérte a 1,7 milliárd forintot.

A kiadvány adatai szerint

a Medicare árbevétele 35,8 milliárd forint volt;

a Doktor24 21,6 milliárd forintot realizált;

a Budai Egészségközpont 19,1 milliárd forintot;

a Doktor24 pedig 16,7 milliárd forintot könyvelt el 2024-ben;

A vidéki magánszolgáltatók top 10-es listájának első helyén a Kardirex Egészségügyi Központ (Győr) 3,3 milliárd forint árbevétellel szerepel, a Mediversal (Szeged) 3,2 milliárd forinttal, az UD YouMed (Debrecen) 3 milliárd forinttal, és a Prestige Magánklinika (Nyíregyháza) pedig szintén 3 milliárd forint árbevétellel került be az első négy közé.

Tavaly a top30 magánegészségügy szolgáltató árbevétele 192 milliárd forint volt, tavaly 170 milliárd forint, 2022-ben pedig 115 milliárd forintot könyveltek el – mondta Lengyel Lívia, a top30 kiadvány főszerkesztője. A tavalyi átlagos éves árbevétel növekedés 19 százalékot tett ki. Az első tíz szereplő a top30-as lista árbevételének a 70 százalékát realizálta, tavaly a top10-es magánszolgáltatók átlagosan 11 százalékos árbevétel növekedést értek el, mondta Lengyel Lívia.

Nem a növekedés sebessége, hanem a fenntartása a cél

2024-ben nehezen tudták tartani a magánszolgáltatók a ritmust. Az árbevételek ugyan szépen nőttek, de négy év alatt a profit lefeleződött 12 százalékról 6 százalékra, ezért nem lesz egyszerű újra növekedési pályára állni – mondta Lancz Róbert, a Primus Magánegészségügyi Szolgáltatók Egyesületének (Primus) elnöke. A 2025-ös évvel kapcsolatban a Primus elnöke egy fokkal optimistább, a hatékonyság és az eredményesség javulni fog, az elmúlt évek platózásához képest.

2024-ben fontos momentum volt, hogy tavaly szeptembertől a kötelező foglalkozásegészségügyi szolgáltatás megszűnt, és nagy kérdőjel volt, hogy mi fog ezzel történni, de a felelős munkaadók megtartották a dolgozóik számára ezt a szolgáltatást.

Lancz Róbert ugyanakkor kiemelte, hogy ma a magánegészségügyben szűrővizsgálatokra a „kutya nem költ”. Hangsúlyozta, ennyi magánszereplőt a magyar piac nem bír el, nem tudnak rendelők, klinikák hatékonyan működni ilyen sok telephelyen, ilyen sok orvossal, ezért konszolidációra lesz szükség. Úgy fogalmazott a konferencián az eredményesség mellett a beruházási kedv is csökkent, ugyanakkor robotokba sokan invesztáltak.

2024-es év rámutatott arra, hogy likviditási problémák jelentek a magánszolgáltatóknál, bizonyos szereplők konszolidációba kezdenek hamarosan – mondta Újlaki Ákos, Boston Consulting Group (BCG) partnere. Úgy véli a top10-es lista is tovább fog változni, kezd a magánegészségügy kevésbé attraktív piaccá válni.

Arra a felvetésre, hogy mit tenne ha eszközei lennének a magyar egészségügy átalakítására, Újlaki Ákos azt válaszolta, hogy az állami kórházak számát le kellene felezni, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt (NEAK) pedig meg kell szüntetni, és egy teljesen új finanszírozásra lenne szükség. Ösztönzőkre kellene fókuszálni, valamint arra, hogy fel kell venni azzal szemben a harcot, hogy a magyar egészségügyben minden rossz. Meg kell tanítani a társadalmat helyesen használni a rendszert. Lancz Róbert a jövőt illetően, nem számít nagy egészségügyi reformra, ugyanakkor már egy kis reformmal is elégedett lenne.

A nagyoknál is hektikus a kép

A legnagyobb probléma, hogy vannak kapacitásaik, de nem tudják eladni, mert nincs vevő – mondta a vezérigazgatói kerekasztal beszélgetésben Csermely Gyula, a Rózsakert Medical Center alapítója. Ugyanakkor idén egy sor elmaradt beruházást megvalósítottak, 600 négyzetméterrel bővültek, és létrehoztak egy profi egynapos sebészeti központot, 700-800 milliót költöttek fejlesztésre.

2024-ben a legnagobb problémát a humánerőforrás költségnövekedése jelentette Miklós Mártonnak, az Ezüstfény Klinika ügyvezetőjének. Kiemelte, hogy tavaly jelentős áremelést nem eszközöltek, mivel jelentős a páciensek árérzékenysége. 2024-ben egy kisebb beruházást hajtottak végre, ami 20-25 százalékos kapacitásbővítést jelentett, viszont 2026-ban egy nagyobb beruházást terveznek.

Portfólió tisztítást végeztek a Rose Magánkórházban emellett pedig műtőket és új betegszobákat alakítottak ki, erre 1,5-2 milliárd forintot költöttek, mondta Papik Kornél, a Rose ügyvezetője. Nem panaszkodnak, mert a 2019-ben elindult nagy ívű átalakítások csúcs éve volt a tavalyi. Ugyanakkor a 2025-ös év egyelőre nem tűnik jobbnak, mint 2024-es év, azt látják, hogy az emberek pénze kezd elfogyni.

Kapcsolódó Stagnálásra váltott a korábbi lendületvesztés után a magánegészségügy

Az egyetemi klinikák is megérkeztek a legnagyobbak közé

Látványosan növekedtek az egyetemi klinikák, három szolgáltató is bekerült a legnagyobbak közé, a top30-as kiadvány adatai szerint. 2025-ben 40 százalék körüli bevételnövekedést realizál a Semmelweis Premium Kft., mondta Kovács Róbert a cég ügyvezetője. Fendler Judit, a Szegedi tudományegyetem kancellárja elmondta, azért hozták létre a szegedi klinikán a magánellátást, hogy az orvosokat ott tudják tartani. Idén jelentős beruházásokat hajtottak végre, 20 százalékos árbevétel növekedést tudnak majd realizálni.

A Debreceni Egyetem magánszolgáltatója, az UD youMed Kft. ügyvezetője Baranyainé Rácz Judit, elmondta, hogy sok külföldi cég települ Debrecen környékére, és ez versenyelőnyt jelent számukra, amit sikerült is kihasználniuk.