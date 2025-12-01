A METRO Kereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH) együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát, megsemmisítését vagy elszállítását az NKFH nyomon követi.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Metro Chef füstölt lazac 100g. Minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomban lévő tétel.

Termék megnevezése: Metro Chef füstölt lazac 500g. Minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomban lévő tétel.

Termék megnevezése: Aro füstölt lazac 200g. Minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomban lévő tétel.

Termék megnevezése: Aro füstölt lazac 1000g. Minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomban lévő tétel.

Termék megnevezése: Aro fagy. füstölt lazac 1 kg. Minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomban lévő tétel.

Termék megnevezése: Fokh. garnélarák olajban 200g. Minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomban lévő tétel.

Termék megnevezése: Füstölt tonhal filé 100g. Minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomban lévő tétel

Gyártó: Ocean Fish S.R.L.

Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.

Kérjük, amennyiben a fenti megnevezésű termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!