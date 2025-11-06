Egy amerikai dizájner cég olyan telefontokot tervezett, amely szó szerint megnehezíti a folyamatos görgetést. A közel három kiló súlyú toknak éppen az a célja, hogy fizikailag megakadályozza a túlzott mobilhasználatot, eközben ráébresztve a felhasználókat arra, hogy mennyire rabjaik a készüléküknek - fedezte fel a Dívány.

A „6-Pound Phone Case”, vagyis a 3 kilós telefontok gyakorlatilag egy acéltégla, amely két fémlemezzel fogja körbe a telefont. Dizájnja az 1980-as évek vaskos telefonjaira emlékeztet.

A fejlesztők a Kickstarter nevű oldalukon úgy fogalmaztak: a rozsdamentes acélból készült tokot kimondottan úgy tervezték, hogy kényelmetlen legyen, és a telefon kevesebb használatára ösztönözzön.

"A kezed és a karod fizikailag elfárad használat közben, ez a fáradtság emlékeztetni fog arra, hogy tedd le a telefont" - mondták el a terméket ismertető videóban.

A tok túl nehéz ahhoz, hogy egy kézzel lehessen kezelni, és túl nagy ahhoz, hogy elférjen a zsebben. Súlya miatt meggondolja az ember, hogy bárhova is magával cipelje. Ezáltal ismét a személyes beszélgetések felé tereli tulajdonosát - tették hozzá.

Miként a Vice beszámolt róla, a vállalat bevallása szerint az ötlet eleinte tréfának indult, de amikor az első tesztelők arról adtak hírt, hogy a képernyőidejük csaknem a felére csökkent, valódi üzleti terv lett belőle. A 210 dollárba kerülő tok acélból vagy sárgarézből készül, és az iPhone 13-17 modellekhez illeszkedik. Egy imbuszkulcs kíséretében szállítják, mert az eltávolításához két fémlemezt kell kicsavarni. Ha ez macerának hangzik, akkor pontosan ez benne a lényeg.