Megérkezett, illetve szeptembertől érkezik az új lakástámogatási program, az Otthon Start, amelynek keretében 50 millió forintig lehet felvenni államilag támogatott, végig fix 3 százalékos kamatozású lakáshitelt, mindössze 10 százalékos önrésszel. Se házasság, se gyerekvállalás, se életkor nem feltétel, csak két év magyarországi TB-jogviszony kell, és az, hogy az első saját ingatlan vásárlására kerüljön sor. A támogatás 100 millió forint alatti lakásokra használható fel, ahol a négyzetméterár nem haladja meg az 1,5 millió forintot. Itt írtuk meg a részleteket >>>

Fülöp Norbert, a BiztosDöntés.hu vezető elemzője azért emlékeztetett arra, hogy a bank minden esetben hitelképességi vizsgálatot végez, és az ő felelőssége eldönteni, hogy hitelez-e valakinek.

Tehát attól, hogy valaki megfelel a meghirdetett személyi feltételeknek, még egyáltalán nem biztos, hogy meg is kapja a kölcsönt.

A Szeretlek Magyarországnak hozzátette,

az csak a kormány részéről egyetlen feltétel a két év TB jogviszony, ez nem jelenti azt, hogy a bank ne támaszthatna további elvárásokat.

Egy 50 milliós, 3 százalékos hitelnél, 25 éves futamidő esetén a havi törlesztőrészlet körülbelül 237 ezer forint. Ez azt jelenti, hogy legalább nettó 500 ezer forintos jövedelemmel kell rendelkeznie az igénylőnek, de inkább kicsit többel, ha a maximális hitelt szeretné felvenni.

A szakrétő rámutatott lakáshitelből akár 100 milliót is fel lehet venni piaci alapon, mégsem élnek ezzel tömegesen.

Levezette, hogy ha valakinek van 5 millió forint önrésze, és felveszi a maximális hitelt, 55 millióért kereshet lakást, de ha egy szülő tudja támogatni a gyermekét valamennyi összeggel, ami sok esetben nem is irreális, akkor a fiatal kedvezőbb feltételekkel juthat hitelhez.

Ha nincs önerő, akkor hiába az olcsó a hitel.

Ez a konstrukció azoknak jelent segítséget, akik amúgy is tervezték az ingatlanvásárlást, van is némi önerőjük, és most szeretnék elindítani ezt a folyamatot. Fülöp Norbert viszont arra is felhívta a figyelmet, hogy nincs lehetőség ezzel a konstrukcióval arra, hogy egy 8-10 éves gyerek nevére vegyenek lakást, hiszen a gyereknek elvileg megvan a TB-jogviszonya, de keresete nincs. Ezzel kiesnek az egyetemisták is.

Amennyiben egy házaspár egyik tagjának nevén van ingatlan, és a párjának semmi köze ahhoz, akkor ő maga vásárolhat, és igénybe veheti a kedvezményes kölcsönt. Viszont érdekes szituációnak nevezte, hogy az 50 százalék tulajdonjog már nem fér bele, de a 49,9 százalék elméletileg igen, de a bank sokszor automatikusan adóstársnak vonja be a házastársat is. Ez pedig már problémát okozhat.

A szakértő szerint az tisztázatlan kérdés, mi történik a 3 százalékos hitellel, ha egy kisebb lakást, a későbbiekben eladják és nagyobbat vesznek belőle, ahogy később fog kiderülni, az is, hogy lesz-e például lakhatási kötelezettség, mint a CSOK esetében, ahol tíz éven belül csak akkor lehet eladni az ingatlant, ha a támogatást másik megfelelő lakásra viszik át. Ezek a szabályok várhatóan szeptember környékén lesznek ismertek.