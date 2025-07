Mik az új hitel számai? Az Otthon Start lakáshitel keretében legfeljebb 50 millió forintot igényelhetünk, 3 százalékos kamattal. Ehhez az igénylőnek 10 százalék, azaz 5 millió forint önrészt kell vállalnia, a futamidő 25 év.

Kik vehetik fel? Bárki, aki az első ingatlanát veszi meg, nincs korhatár és családvállalási kötelezettség sem. Az igénylő oldaláról az egyetlen feltétel az, hogy legalább 2 éves társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkezzen, piaci oldalról pedig a lakóingatlan, amire a hitelt igényelné, nem kerülhet többe 100 millió forintnál, a négyzetméterenkénti ára pedig nem haladhatja meg a másfél millió forintot.

Azok is felvehetik a hitelt, akiknek kevesebb mint 50 százalékos tulajdonrészük van egy lakóingatlanban, és ez a szabály érvényes az örökölt lakóingatlanok esetében is. Azonban Gulyás Gergely és Vitályos Eszter a Kormányinfón elmondták, hogy akiknek az ingatlana lakhatatlan vagy annak értéke nem éri el az 50 millió forintot, szintén igényelhetik a kölcsönt.

Más hitel mellé is felvehető? Igen, az Otthon Start hitelt a csok plusz mellé is fel lehet venni, így összesen 100 millió forint kölcsönt is igényelhetnek a családosok ingatlanra.

Fontos azonban, hogy a csok plusz esetében az összeg egy részét változatlanul elengedi az állam a családvállalási feltételek teljesítése esetén, az Otthon Start programnál azonban erre nincs mód, mindenképp a teljes összeget kell visszafizetni.

Vannak kizáró tényezők? Nem igényelheti a hitelt az, akinek 50 százalékos vagy ennél nagyobb tulajdonrésze van egy lakóingatlanban. Ez a szabály kizárólag a lakóingatlanokra vonatkozik, más fajta ingatlanra (például garázsra) és telekre nem.

Mikortól lehet felvenni? A tervek szerint az Otthon Start kölcsönt szeptembertől lehet igényelni.

Ezt várják az új konstrukciótól

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón elmondta, nem lehet előre megmondani, mennyire fogja élénkíteni az új hitel az ingatlanpiacot és hogy mennyiben változtatja meg az ingatlanárak dinamikáját. Abban is biztos ugyan, hogy az árak nem fognak csökkeni, viszont a miniszter úgy látja, olyan mértekben megközelítőleg sem fognak nőni, mint amilyen mértékű segítséget jelent a program az ingatlanvásárlóknak.

Gulyás Gergely hozzátette azt is, hogy az idei költségvetésre még nem lesz számottevő hatással az Otthon Start, mivel a szerződéseket szeptemberben és októberben kezdik el megkötni, ugyanakkor jövőre, a piac alakulásától függően, 50-150 milliárd forintos kiadásra számítanak a hitelprogramot illetően.