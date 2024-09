Hogy mire utalnak a közleményben a nyugdíjasok, azt itt elolvashatja részletesen, és arról is megtudhat többet, hogy az állampapír-megtakarításokat is érintheti Nagy Mártonék bűvös terve. Készül egy új lakástámogatási terv, szeptemberben érkeznek a konkrétumok is: adókedvezményt kapna, aki megtakarításaiból, vagy azok hozamából előre hozná a későbbre tervezett ingatlanvásárlását.