December 1-je az AIDS világnapja. Magyarországon 1985 óta 5244 AIDS beteget diagnosztizáltak, eddig hazánkban 493-an vesztették életüket a betegség miatt. Idén tizenhárman haltak meg a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) harmadik negyedévi adatai szerint.

Magyarország még mindig a kevésbé fertőzött országok közé tartozik – mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet centrumvezető főorvosa, a Pro Infectologia Alapítvány szakértője. Jelenleg háromezer AIDS-beteg él Magyarországon, körülbelül ugyanennyien lehetnek, azok is, akik nem tudnak a betegségükről.

A betegség nem tűnt el

1988 óta emlékeznek meg a betegségről, a felvilágosítás fontosságáról, a betegséggel kapcsolatos diszkriminációról. Jól állunk, de sok teendő van még a HIV legyőzése kapcsán – fogalmazott a főorvos.

Magyarországon is még mindig sok a későn kiszűrt beteg, és alacsony a szűrési hajlandóság

– mutattak rá a Pro Infectologia Alapítvány szakértői a Dél-pesti Centrumkórházban az AIDS World Day alkalmából tartott sajtótájékoztatón.

A becslések szerint a hazánkban élő fertőzöttek jelentős része – akár a fele – nincs tisztában az állapotával, emiatt továbbra is sokan már csak a betegség előrehaladott, tünetes stádiumában kerülnek az ellátásba. Kiemelték, hogy a betegség végstádiumban már nem gyógyítható.

Az utóbbi években ugyancsak emelkedett a fertőzött nők aránya, és több esetben is előfordult a korábban itthon nem jellemző perinatális átvitel olyan édesanyák újszülöttjeinél, akik nem tudtak arról, hogy fertőzöttek – mondta Szlávik János.

A legfrissebb adatok szerint 2024-ben mintegy 40,8 millió HIV-fertőzött ember élt világszerte, körülbelül 1,3 millió új fertőzést jelentettek, és 630 ezer ember halt meg AIDS-ben, illetve a fertőzés szövődményei miatt.

Európai összehasonlításban is kiemelkedő a HIV-ellátás színvonala Magyarországon. A betegeknek évente egyszer kell kontrollvizsgálatra menni és napi egy tabletta szedésével a vírusszám olyan alacsonyra csökkenthető, hogy a beteg már nem tud fertőzni, vírusmentes marad – fogalmazott az infektológus.

Budapest mellett Miskolcon, Debrecenben és Pécsett is vannak centrumok, ahol az AIDS betegek ellátása történik. A gyógyszereket az egészségbiztosító száz százalékban támogatja, a betegeknek csak a 300 forintos dobozdíjat kell fizetniük – válaszolta az Economxnak Szlávik János.

Bár 2010–2024 között 40 százalékkal kevesebb új fertőzést jelentettek világszerte, valamint az AIDS-halálozás is kevesebb mint a felére csökkent, a betegség továbbra is komoly globális kihívás: a mintegy 41 millió HIV-fertőzött közül jelenleg 9 millió nem jut hozzá az életmentő kezeléshez, és több mint 11 millió esetben a vírus terjedése sem kontrollált.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) idei üzenete a zavarok legyőzése, az AIDS elleni fellépés megújítása – arra utal, hogy a világ számos térségében a háborúk, a szegénység, a társadalmi bizonytalanság és az intravénás drogok használatának a terjedése új akadályokat gördít a járvány elleni fellépés elé.

Világszerte naponta 3600 új HIV fertőzöttet diagnosztizálnak.

A betegek nagy része még mindig Afrikában él, Kelet-Európa is a fertőzött területek közé tartozik, de sok beteg van az amerikai kontinensen és Ázsiában is. Globálisan nagyjából ugyanannyi női és férfi beteg van. Magyarországon a férfi betegek vannak többen.

Óriási eredmény a halálozások számának csökkenése

Az AIDS okozta halálozási adatok 1998-tól csökkenő tendenciát mutatnak. Ma már ki lehet jelenteni, hogy a gyógyszer száz százalékban működik, a fertőzöttek egy részét viszont még nem sikerült felderíteni, itt még van teendő, hogy minél többen menjenek szűrővizsgálatokra. Magyarországon évente kétszázzal, háromszázzal nő az HIV-betegek száma. Az AIDS-betegek száma stabil, évente 50 beteg kerül ebbe a stádiumba és hazánkban évente 10-15 ember veszi életét a betegség miatt.

Kiemelte a főorvos, hogy a női betegeket nagyon nehezen diagnosztizálják, mert nem gondolnak arra, hogy HIV-vírussal fertőződtek meg. A HIV olyan tüneteket produkál, mint egy komoly felső légúti fertőzés.

A betegekkel kapcsolatban Szlávik János kiemelte, a vírushordozó betegeknél gyorsabb az öregedés folyamata gyakoribbak a csonttörések, és a kardiovaszkuláris betegségek is.

Nem szabad félvállról venni a betegséget, mert amíg a gonorrhoea, a szifilisz és a HPV jól gyógyítható betegségek, a HIV-betegeknek egész életükben gyógyszert kell szedni – fogalmazott Szlávik János.

Sokkal több szűrőállomás kellene

Idén az alapítványnál elérhető száz anonim szűrésből egy pozitív tesztet találtunk – mondta Németh Zoltán, a Pozitív Élet Alapítvány kuratóriumi elnöke. Korábban évente ezres nagyságrendben is teszteltek. Jelenleg országszerte 129 helyen készítenek anonim HIV-tesztet, többek között nemi beteg gondozókban és alapítványoknál, a hivinfo.hu-n minden információ megtalálható. Szakemberek az hangsúlyozták, hogy sokkal több szűrőállomásra lenne szükség országszerte.

Megjelent a PrEp, ami egy olyan gyógyszer, amivel megelőzhető a betegség.

Ez is globálisan az AIDS elleni harc része, és ez is működik – fogalmazott Szlávik János. Szedése ajánlott azoknak, akik magas HIV - fertőzés kockázatnak vannak kitéve. A gyógyszer hatékonyan véd a HIV-fertőzés szexuális úton történő terjedésétől, amennyiben az orvos által előirányzott módon és rendszerességgel szedik.

Az UNAIDS 2025-ös jelentése szerint finanszírozási nehézségek miatt számos közösségi alapú szűrési és támogató szolgáltatás szűnt meg vagy szorult vissza világszerte, ami kedvezőtlen hatással van a járványügyi mutatókra. A jelentés egyértelműen fogalmaz: az AIDS nem múlt el, és az elért eredmények fenn­tartásához befektetés, innováció és következetes egészségpolitikai döntések szükségesek.

A 2030-ra kitűzött globális cél – az új fertőzések és az AIDS-hez köthető halálozás minimalizálása – a jelenlegi adatok alapján ez csak akkor reális, ha erősödik a szűrési hajlandóság, a társadalmi tudatosság, valamint biztosított marad a folyamatos hozzáférés az ellátáshoz és a prevencióhoz.

Magyarországon a magas színvonalú HIV-ellátás és a korszerű terápiák hozzáférhetősége kedvező kiindulópont a betegség eradikálásához, feltéve, ha az évtized végéig sikerül csökkenteni a HIV-fertőzötteket sújtó stigmatizációt és a szűréssel kapcsolatos félelmeket, valamint sikerül bővíteni az ingyenes, anonim szűrési lehetőségeket – hangzott el az AIDS világnap alkalmából tartott eseményen.