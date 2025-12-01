Arról tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGY), hogy

a Moxifloxacin-ratiopharm 400mg filmtabletta (OGYI-T-22336/01-03) elnevezésű gyógyszer 0053296-es, 0083531-es, 0133093-as gyártási számú tételeit kivonja a forgalomból és az egészségügyi szolgáltatóktól, valamint visszahívja ezeket a betegektől.

A Moxifloxacin-ratiopharm hatóanyaga a moxifloxacin, amely az antibiotikumok fluorokinolonoknak nevezett csoportjába tartozik. A Moxifloxacin-ratiopharm úgy hat, hogy elpusztítja a fertőzést okozó baktériumokat.

A Moxifloxacin-ratiopharm a 18 éves és annál idősebb betegek esetében a következő bakteriális eredetű fertőzések kezelésére alkalmazható, ha azokat olyan baktériumok okozzák, amelyek érzékenyek a moxifloxacinra. A Moxifloxacin-ratiopharm csak akkor alkalmazható ezeknek a fertőzéseknek a kezelésére, amikor az általában használt antibiotikumok nem alkalmazhatóak, vagy nem voltak hatékonyak.