Több tízezer forint kár is érheti a fogyasztókat, ha a világhálón terjedő online előfizetői csapdák áldozatává válnak. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok ezért az idei évben kiemelten ellenőrzik az online térben megjelenő előfizetői csapdákat, ugyanakkor a fogyasztói tudatosságra is felhívják a figyelmet, mely a megelőzés szempontjából fontos.

Az NKFH-hoz és a fogyasztóvédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatalokhoz több olyan jelzés érkezett az utóbbi időben, amely alapján új típusú online csalás terjed.

Ezen oldalakon jellemzően:

rendkívül kedvező áron kínálnak termékeket vagy szolgáltatásokat, ugyanakkor nem, vagy csak rejtett helyen tájékoztatják arról a vásárlókat, hogy a tranzakcióval együtt jár a későbbiekben folyamatosan ismétlődő fizetési kötelezettség is. Így a fogyasztók hetekkel később szembesülnek csak azzal, hogy a megadott bankkártya adataik alapján akár több tízezer forint is levonásra kerül a számlájukról folyamatosan.

Az első, szándékolt és jóváhagyott fizetést követően ezekben az esetekben a díjterhelések addig is folytatódhatnak, amíg a fogyasztó le nem mondja a szolgáltatást. Ezért az NKFH kifejezetten javasolja, hogy rendszeresen tekintsük át a bankkártya tranzakcióinkat és a banki számlatörténetet, amely alapján fény derülhet az online csalásra.

Aki ilyet tapasztal, haladéktalanul jelentse be számlavezető bankjánál az esetet, kérje a letiltást, illetve az úgynevezett chargeback eljárást, amely alapján a kifizetett összeg a kártyatársaság szabályzatától függően visszakerülhet a számlájára.

Ugyanakkor a fogyasztói tudatosságnak és a megelőzésnek is kiemelt szerepe van:

fontos, hogy a vásárlást megelőzően nézzünk alaposan utána a weboldalnak,

gyanakodjunk, ha kirívóan alacsony áron értékesít a webáruház,

keressünk a világhálón fogyasztói véleményeket és értékeléseket,

olvassuk el az általános szerződési feltételeket, elkerülve a súlyos anyagi terhekkel járó átveréseket.

Az idei évben az NKFH célzottan is vizsgálja az online értékesítést átfogó ellenőrzése során, hogy a termékek vagy a szolgáltatások értékesítése kapcsán a vállalkozások alkalmaznak-e megtévesztő, tisztességtelen gyakorlatokat rejtett előfizetési csapdák formájában.