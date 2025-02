Az ügyfelek jelzései, illetve a piaci szolgáltatások 2025. januári inflációját erősítő banki költségemelések miatt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) meghosszabbította a tudatos bankszámlaválasztáshoz kötődő, év elején indított „Mennyi az annyi? – Spóroljon a bankszámláján!” fogyasztóvédelmi kampányát. E fogyasztóvédelmi lépés hozzájárulhat a bankszámlák piacának átláthatóbbá tételéhez, illetve – az ügyfelek mobilitásának támogatásával – a bankok közötti árazási és szolgáltatási verseny erősödéséhez.

A jegybank gyorselemzése szerint ugyanis idén januárban a piaci szolgáltatások éves árindexe a teljes inflációhoz képest jóval magasabban, 9,6 százalékkal nőtt. Jelentős részben azért, mert számos bank a tranzakciós illeték megemelését január elejétől teljes mértékben áthárította a lakosságra az ügyfelek tranzakciós díjainak emelésével. A bankkártyás fizetés és a qvik-szolgáltatások ugyanakkor továbbra is minden ügyfél számára ingyenesek.

Díjkimutatást kaptunk

A banki folyószámlával rendelkező lakossági ügyfelek január 31-ig kapták meg egyéni éves díjkimutatásukat hitelintézetüktől. Ez postán vagy elektronikusan érkezett, a bankkal megszokott kapcsolattartási forma szerint. Számos hazai piaci szereplőnél a díjkimutatás mobilbanki applikációban nem, csak az internetbankban nyitható meg, és több bank még értesítést sem küldött ennek elérhetőségéről az ügyfeleinek (az értesítőt csak a fő számlatulajdonos kapja meg).

Amennyiben a bank nem küldte meg a fenti határidőig a díjkimutatást, akkor az MNB a fogyasztó kérelmét kivizsgálja, illetve hivatalból is vizsgálódhat.

Az egységes formátumú, közérthető díjkimutatás a bankszámlához, tranzakciókhoz, bankkártyához, folyószámlahitelhez, egyéb szolgáltatásokhoz kötődő díjakat, tranzakciószámokat mutatja be, s összegzi az ügyfél éves összes költségét, illetve (kamat)bevételeit is. A díjkimutatás és az MNB bankszámlaválasztó programja révén az ügyfelek összehasonlíthatják ezt más számlacsomagok ajánlataival. A kalkulátorban egyedileg megadhatók a jellemző fizetési szokások, s ezek segítségével kiszámíthatók az adott bankszámlák várható havi és éves összes terhei is.

Hol találom a díjkimutatást? Azok a banki ügyfelek, akik postai úton kapják a bankszámlakivonatot, már meg is kapták a díjkimutatást a decemberi kivonattal együtt. Fontos tudni, hogy levélben csak ők kapják meg ezt a dokumentumot, akik online bankoknak – és a számlakivonatot is így kérik –, az internetbankban találják az összefoglalót, természetesen a bankok nem feltűnő helyre teszik ezt a dokumentumot. Az alábbiakban összegyűjtöttük, hol találja a kimutatást: OTP Bank: Számlakivonatok, szerződések, egyéb dokumentumok → Egyéb dokumentumok

Erste Bank: Saját név → Termékeid → Digitális Tárhely → PAD Kimutatás

K&H Bank: Dokumentumok → értesítő (januári dátumra szűréssel)

MBH Bank: Számlainformáció → januári számlakivonat és díjkimutatás (régebbi internetbank esetén a Számlakivonatok, dokumentumok → Letölthető dokumentumok → Értesítő)

CIB Bank: Dokumentum → Kivonat/Díjkimutatás

Gránit Bank: Postaláda/Beérkezett levelek → Tájékoztató lakossági folyószámla Díjkimutatásáról

MagNet Bank: Személyes/Levelezés → díjkimutatás

Raiffeisen Bank: Számlainformációk → Számlakivonatok vagy Értesítők

UniCredit Bank: Bankolás → Bankszámla → Megtekintés → Kategóriák → (Számlakivonatok) Díjkimutatás

Revolut: Profil → Dokumentumok és kivonatok → Személyes → Díjkivonat

Érdemes felülvizsgálni

Évente vagy új élethelyzetbe kerüléskor (például munkahelyváltás vagy GYES) mindenképp ajánlott felülvizsgálni a bankszámlát, illetve a költési szokásokat. Ez alapján dönthető el, hogy érdemes-e a bankon belül új számlacsomagot igényelni, vagy – az akár 13 munkanap alatt végrehajtható egyszerűsített bankváltással új hitelintézettel szerződni.

A díjkimutatáshoz, illetve a bankszámlákhoz kötődő kedvezőtlen jelenségek – például az, hogy alig van olyan piaci szereplő, akinél lehetőség van a digitális számlazárásra, miközben az ugyanilyen számlanyitás már a legtöbb helyen biztosított – csökkentik az ügyfelek döntési szabadságát, mobilitási lehetőségeit.