Megjelent a Magyar Közlönyben Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter rendelete, amelyben a közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel egyetértésben meghatározta, hogy az egyes településeknek a helyi iparűzési adóbevétel-többletük után mennyit kell novemberben befizetniük a büdzsébe. Ezt a kötelezettséget a Navracsics Tibor által tavaly bejelentett Versenyképes Járások Program részeként írták elő.

A mostani rendelet mellékleteként közzétett listából kiderül, hogy

Budapestnek nulla forintot kell most befizetnie a büdzsébe,

a kerületek közül ugyanígy mentesült a III., a VIII., a XII., a XIV., a XV., a XVII., a XIX., a XXII. és a XXIII. kerület.

Százmilliónál is többet kell utalnia viszont az I. kerületnek, 249 094 380 forintot, a II. kerületnek, 439 406 725 forintot, az V. kerületnek, 102 226 054 forintot, a VII. kerületnek, 100 832 318 forintot.

A nagyobb városok közül Pécs, Kecskemét, Baja, Győr, Miskolc, Szeged is nulla forintos besorolást kapott.

Akadnak ugyanakkor olyan települések is, amelyek a milliárdos befizetők közé kerültek.

Kazincbarcikának 2 914 949 842 forintot,

Székesfehérvárnak 1 411258 510 forintot,

Hatvannak 1 214 580 392 forintot,

Szigetszentmiklósnak 1 007 422 737 forintot,

Dunaharasztinak 1 302 959 264 forintot

kell megfizetnie a Versenyképes Járások Program részeként.

A Versenyképes járások programnak az a célja, hogy elősegítse a területi különbségek csökkentését és a hátrányos helyzetű járások felzárkóztatását, miközben erősíti az önkormányzatok versenyképességét. A program beindulása óta azonban már több önkormányzat jelezte, hogy nem bírja tovább a terheket, a Megyei Jogú Városok Szövetsége javaslatot is tett a kormánynak a szolidaritási hozzájárulási rendszer átalakítására.