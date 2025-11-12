Ma arra ébredhettünk, hogy újabb 439 milliót vonnak el a II. kerülettől, minden budaitól. Egyre több esetben szembesülünk azzal, hogy a II. kerületiek bevételeit különböző indokokkal elvonják. Most az itt működő vállalkozások által befizetett helyi adó egy részével történik ez – írta Facebook-oldalán Őrsi Gergely a kerület polgármestere azután, hogy kiderült a Versenyképes Járások Program részeként a Fővárosi Önkormányzatnak 0 forint a fizetési kötelezettsége lesz novemberre, azonban több budapesti kerületnek is százmilliós tételekkel kell hozzájárulnia a Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter által kidolgozott program keretéhez.

Az I. kerületnek 249 millió,

a II. kerületnek 439,4 millió,

az V. kerületnek 102,2 millió,

a VII. kerületnek pedig 100,8 millió forintot kell befizetnie.

Őrsi Gergely bejegyzésében rámutat,

„a mintázat jól látható, a szolidaritási hozzájárulást 2019 óta a 13-szorosára emelték, mondván ebből szegényebb kistelepüléseket segítenek, most pedig a helyi adóként befizetett összeg egy részét adják tovább a járásoknak a Versenyképes Járások Program részeként. Azt természetesen elfogadjuk, hogy bizonyos területi egyenlőtlenségeket enyhíthet az ország ilyen intézkedéssel, bár a hozzájárulás mértéke, a 13-szoros növekedés komolyan vitatható.”

Hozzátette, szerinte ilyen mértékű elvonásoknál az lenne a minimum, hogy megtudhassák, milyen nehezebb sorsú hátrányos térségekben hasznosul a II. kerületiek szolidaritási hozzájárulása, illetve mely járásokban, milyen fejlesztések valósulnak meg a mostani elvonásból.

Egyetlen év alatt így több mint 4 milliárd forintot vonnak el a II. kerülettől, ha csak a mostani alkalmat és a szolidaritási hozzájárulást számoljuk.

Jogi eljárást indítunk, mert az ilyen típusú elvonások nemcsak igazságtalanok, sokszor ellehetetlenítik a költségvetés tervezhetőségét, és a kiszámítható működést egyaránt – tette hozzá a kerületvezető, aki szerint emellett elgondolkodtató az önrendelkezési törvény olyan irányú alkalmazása, amikor egy miniszter több száz millió forint igazságtalan plusz adót vet ki egy városrészre vagy településre, akkor ott korlátozható legyen a beköltözés.