A Magyar Posta soha nem kér banki adatokat és nem küld linket csomagátvételért, ne dőljön be Ön sem – írta oldalán a police.hu, miután most pilismaróti férfit károsítottak meg egy SMS-ben küldött értesítéssel.

Az üzenet szerint csomagja érkezett a raktárba, de a hiányos cím miatt az nem adható ki, ezért frissítse a szállítási adatokat a megadott linken keresztül. A 31 éves gyanútlan sértett valóban csomagot várt, ezért másnap ennek a kérésnek eleget tett. A hivatkozás egy álpostai oldalra vezette, ami a valódihoz megtévesztően hasonlított. Itt módosította a szállítási címét, és a banki adatait is megadta, hogy az ezért járó 500 forintos díjat le tudják tőle vonni. Ezután már fél óra múlva észlelte, hogy az ismeretlen csalók a folyószámlájáról 70 000 forintot levontak. Mivel a feljelentő hamar észrevette a nem kívánt tranzakciót, bankkártyáját azonnal letiltotta.

Nyakunkon a karácsonyi csomagküldős szezon, ezért a rendőrség azt kéri a gyanús SMS-eknek senki ne dőljön be:

Ne kattintson ismeretlen linkre,

soha ne adja meg banki adatait SMS-ben kapott üzenetek hatására.

A posta ilyen módon nem kér pénzt és nem küld linket

– tették hozzá.