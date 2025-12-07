Az ünnepi időszak közeledtével hatalmasra nőtt az online rendelések száma, a futárcégek pedig arra figyelmeztetik a vásárlókat, hogy csak az időben leadott csomagok érkeznek meg a karácsonyfa alá. A forgalom már most jóval nagyobb a szokásosnál, ezért az utolsó pillanatra hagyott megrendelések komoly kockázatot jelenthetnek – írja a Dívány.

A Pénzcentrum híre alapján a GLS idén jelentősen bővítette a kapacitásait és több száz expressz automatával növelte a hálózatát, hogy felkészüljön a karácsonyi rohamra. A szolgáltató közölte, hogy az ünnepi időszakban az automatás átvétel különösen megbízható, a csomagok már a reggeli órákban átvehetőek, így kisebb az esély a késésre.

Kiemelték: december 22-én még érdemes lehet megrendelni a csomagot, mert nagy valószínűséggel megérkezik 23-ára.

A nagyobb szolgáltatók azonban figyelmeztetnek. A Magyar Posta például korábban már azt közölte, hogy hazai webshopból december 12-ig ajánlott rendelni, külföldről pedig november 30-a után már nem garantálható az időben történő kézbesítés.

A csomagforgalom ilyenkor extrém módon megugrik, ezért a legkisebb fennakadás is napokkal megnyújthatja a kiszállítást.

A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy a Távol-Keletről rendelt termékek vámeljárása az ünnepek előtt különösen lelassulhat. A határidők betartása mellett az is fontos, hogy a vásárlók olyan átvételi módot válasszanak, amely kevésbé terhelt, és amelynél nem kell a futárral időpontot egyeztetni.