"Még az első partizános interjú idején is hittem a változásban. Úgy voltam vele, ha nyilvánosan is kimondom a fenntartásaimat, akkor a fideszesek is megértik, mi megy belül, és a hatalom elvégzi az önkorrekciót. Tévedtem" - mondta el a 24.hu-nak adott interjújában a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter kifejtette, a legnegatívabb élménye az, hogy nem sejtette, mennyire gonosz, szívtelen, embertelen ez a rendszer. "Tudtam, hogy akadnak hibák, kisiklások, bűnök, a barátaim és a kollégáim körében nem véletlenül voltam olyan kritikus" - fogalmazott.

Arra a kérdésre, korábban, belülről hogyhogy nem látta ezt az embertelenséget, úgy válaszolt:

"Lehet, hogy naiv voltam. Azt hittem, van egy magasztos cél, a polgári, erősödő, szuverén, európai Magyarország. Azt hittem, a miniszterelnöknek vannak távlatos céljai, van küldetéstudata. Abban is tévedtem. Világossá vált, hogy nincs, és az is világos, hogy a rendszer a velejéig romlott, nem reformálható meg" - mondta Magyar Péter. Hozzátette:

a Tiszához mostanában csatlakozó volt fideszesek közül sokan nem a gazdasági helyzet vagy a romokban heverő egészségügy, hanem a Fidesz embertelen stílusa miatt érkeznek.

Egy kérdés kapcsán azt is megemlítette, meglepi, mennyi ütést és gyalázkodást kibír, sőt, ez megerősíti. De pozitív élményei is vannak. Mint fogalmazott: "Már az első országjárásomon meglepett, mennyi szeretet, nyitottság, érzelem, elfojtott energia és várakozás lakik az emberekben. Csodálatos országot fogunk építeni, csak hagyni kell az embereket élni: a vállalkozókat vállalkozni, az orvosokat gyógyítani, a tanárokat tanítani, simán engedni, hogy mindenki megtalálja azt, amiben képes kiteljesedni."

Személyesen Orbán Viktorral kapcsolatban is kifejtette véleményét. Úgy vélte: a hatalom megtartása érdekében a migrációs válság berobbanásától fokozatosan felépítettek köré egy nemzetvezetői szerepet, ő a megmentő, a cáratyuska, aki nélkül semmi nem működne. "Csakhogy ahelyett, hogy megoldaná, inkább súlyosbítja a problémákat. És ezt egyre többen felismerik" – hangoztatta a Tisza elnöke.