A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) lezárta a Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. árelsőségi állításai miatt indított versenyfelügyeleti eljárását. A kiskereskedelmi lánc komplex vállaláscsomaggal élt a GVH irányába, melynek eredményeként tovább szigorítja belső eljárásrendjét az árelsőségi állítások alátámasztása során, és a jövőben jobban kiemeli, hogy azokat az online Árfigyelő adataira támaszkodva alkalmazza. A vállalások eredményeként élénkülhet az árverseny a kiskereskedelmi piacon, ami elősegítheti az árak csökkenését, illetve erősödhetnek az Árfigyelő rendszer ármérséklő hatásai is – közölte a versenyhivatal.

Emlékeztetnek, 2024 nyarán indított versenyfelügyeleti eljárást a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt.-vel (Lidl) szemben, mivel gyanúja szerint a vállalkozás a „Lidl: az alacsony árak bajnoka” szlogenjével és kommunikációjával olyan piacelsőségi állításokat tett, melyekkel megtéveszthette a fogyasztókat.

A GVH részletesen feltárta a tényállást, több körben is kért be adatokat a Lidl-től, és számos egyeztetést folytatott a céggel. Az eljárás során a nemzeti versenyhatóság feltárta, hogy

a Lidl kereskedelmi gyakorlatának kialakítása során részletes mérési módszertant és belső szabályzatot alakított ki, mely folyamatba külsős szakértőket is bevont azzal a céllal, hogy biztosítsa a jogszabályoknak való megfelelést.

A kampány fő üzenetének meghatározásához, miszerint „az alacsony árak bajnoka”, az Árfigyelőben – a gyakorlat idejében megtalálható – 62 termékkategória napi termék-kosarának havi szinten összesített átlagárait vette alapul. Emellett a megalapozottság érdekében a vállalkozás több elővigyázatossági lépést is tett, így többek között a napi termék-kosár összeállítása során nem vette figyelembe azokat a termékeket, melyek nem voltak aznap megtalálhatóak mind a hat, az Árfigyelőbe adatokat szolgáltató kiskereskedelmi láncnál, a havi átlag kiszámításánál pedig nem vette figyelembe a munkaszüneti és technikai hibákkal érintett napokat.

A cég az eljárás során kötelezettségvállalást ajánlott fel a Versenytanács felé, mellyel célja, hogy még szilárdabban biztosítsa a szabályoknak való megfelelést a jövőben. Ennek keretében többek között a Lidl minden esetben jól láthatóan megjeleníti majd az Árfigyelőre való hivatkozást, emellett pedig kettő feltétellel egészíti ki a havi átlagkosarak olcsóbbságára vonatkozó módszertanát:

csak akkor alkalmazza havi árelsőségi állításait, amennyiben az összehasonlításban részt vevő második legolcsóbb üzletlánc átlag kosárértékénél 2,5 százalékkal olcsóbb, csak akkor alkalmazza a hónap egészére vonatkozó árelsőségi állításait, amennyiben az összehasonlításban részt vevő második üzletláncnál legalább eggyel több napon volt a legolcsóbb.

A kiskereskedelmi lánc a módosításoknak megfelelő új szabályzatait és megfelelési előírásait belső képzések keretében ismerteti munkatársaival és külső versenyjogi szakértőre épített kontrollt is beépít kommunikációiba.

A GVH Versenytanácsának értékelése szerint a vállalások alkalmasak lehetnek kiküszöbölni az esetleges jogsértéseket és biztosíthatják a jövőbeli megfelelést, ezen felül pedig – a 2,5 százalékos és a napi gyakorisági szabályoknak köszönhetően –

élénkítik a versenyt, ezen keresztül pedig árcsökkentő hatással bírhatnak, ami kifejezetten előnyös a fogyasztóknak.

Ezekre tekintettel a Versenytanács – jogsértés vagy annak hiányának megállapítása nélkül – lezárta az eljárást, a vállalások végrehajtását pedig kötelezően előírta a Lidl számára. A vállalások az Árfigyelő rendszer népszerűsítésén keresztül annak ármérséklő hatásait is felerősíthetik, mely tovább növeli az eljárás eredményeként megjelenő fogyasztói és társadalmi hasznot.

Mint ismeretes, a GVH – a kormánnyal való együttműködésben – 2023. július 1-jén indította el az online Árfigyelő rendszert, eredetileg 62 megfigyelt termékkategóriával. A rendszer folyamatos fejlesztés és bővítés alatt áll, amelynek eredményeként már 140 termékkategória több mint 5000 élelmiszer és háztartási termékének napi szinten változó árait lehet nyomon követni hat országos kiskereskedelmi lánc és három országos drogéria lánc összesen 1799 üzletében. A GVH korábban megállapította, hogy az Árfigyelő hatásaként megközelítőleg 10 százalékponttal csökkent a rendszerben lévő kereskedők bruttó árrése a tejtermékeken. A Makronóm Intézet számításai szerint a rendszer a 2023/24-es téli hónapokban közel 20 milliárd forintot spórolt a magyar háztartásoknak árcsökkentő hatásain keresztül – írták.

