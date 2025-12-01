Ünnepélyes eredményhirdetéssel és díjátadóval zárult az Év Gondoskodó Munkahelye 2025 címért folytatott verseny, melyet ezúttal is a Pénztári Öngondoskodásért Alapítvány szervezett meg a Prémium Egészségpénztár és a Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár támogatásával. Az elismerést idén is azok a munkahelyek érdemelték ki, amelyek példamutató kezdeményezéseikkel járulnak hozzá a munkavállalói jóllét, elégedettség és lojalitás erősítéséhez.

A nevezéseket olyan cégektől várták a szervezők, ahol a mindennapi működés szerves része az egészség- vagy nyugdíjcélú juttatások rendszere, valamint az öngondoskodás fontosságát hangsúlyozó munkáltatói edukáció.

A kkv-kategória első helyezettje a Novartis Hungária Kft. lett,

lett, a nagyvállalati kategória élén a HungaroControl Zrt. végzett,

végzett, míg a nagyvállalat Plusz kategória legjobbjának a Hydro Extrusion Hungary Kft. bizonyult.

Két különdíjat is odaítélt a szakmai zsűri:

a kiemelkedő egészségmegőrzésért járó elismerést a LIDL Magyarország érdemelte ki,

érdemelte ki, míg a BAT Pécsi Dohánygyár a szerteágazó gondoskodásért kapott díjat.

Pataki Tímea, a Prémium Egészségpénztár ügyvezető igazgatója, a Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának és a zsűri elnöke kiemelte: „Egyre több cég ismeri fel, hogy a hosszú távú, stabil működés alapfeltétele a munkatársak jólléte és biztonságérzete. Ahol a dolgozók érzik a törődést, ott nagyobb az elégedettség, az elköteleződés és a teljesítmény is. A díj célja éppen ezért az, hogy láthatóvá tegye és elismerje a legjobb gyakorlatokat, valamint inspirációt adjon azoknak a cégeknek, amelyek még az út elején járnak a gondoskodó vállalati kultúra kiépítésében. A munkavállalók jóllétébe fektetni nem költség, hanem befektetés a jövőbe, a gondoskodás pedig immár túlmutat a juttatásokon: a rugalmas munkavégzés, a családbarát megoldások, a mentális egészség támogatása és a közösségépítés mind-mind olyan értékek, amelyek a fenntartható vállalati működés alapját adják”.

Miért és mit értékelt befutónak a szakmai zsűri 2025-ben?

Az idei díjazott vállalatok közös pontja, hogy nem csupán juttatásokat adnak, hanem tudatosan épített, hosszú távú gondoskodási kultúrát működtetnek. Mindegyikük más módon mutatta meg, hogyan lehet valóban a munkavállalókat a középpontba helyezni.

A Novartis – a kkv-kategória első helyezettje olyan működést képvisel, ahol a munkavállalói jólét már az első munkanaptól teljes értékű. A sportkártya, az ingyenes pszichológiai konzultáció, a coaching programok, a 100 százalékos táppénz-kiegészítés és a kiemelkedő nyugdíjpénztári támogatás mind azt jelzik, hogy itt a gondoskodás alap, nem jutalom. Ehhez társulnak a meetingmentes péntekek, a rövidített nyári munkarend és a teljes rugalmasság, valamint az apákat is érintő fizetett szülői szabadság. A Novartis kultúrájában a dolgozó valóban már az első perctől érték.

A HungaroControl – a nagyvállalati kategória nyertese; egy egészen átfogó, rendszerszintű jólléti modellt működtet. A fizikai, mentális és szervezeti jóllét minden elemét egységben kezelik: családtagokra is kiterjesztett egészségpénztári támogatás, házon belüli orvosi ellátás és aktív életmódhoz kapcsolódó lehetőségek fogják körbe a mindennapokat. Az egyik legerősebb elem a tudatos életpálya-szemlélet: a belépéstől a nyugdíjig tartó, több évtizedes karriermodell ad biztonságot és fejlődési utat a munkavállalóknak. Itt a gondoskodás valódi életút-támogatássá válik.

A Hydro Extrusion – a nagyvállalat Plusz kategória befutója; példát mutat arra, hogy lehet ipari környezetben is emberközpontú gondoskodási rendszert kialakítani. A fizikai és szellemi dolgozók igényeit is vizsgálják, és mindkét csoport számára a teljes jólléti spektrumot lefedő programokat kínálnak. Az átfogó egészségbiztosítás, az egészségpénztári támogatás, mint a cafeterián belül elérhető juttatás, a mentális egészséget segítő programok és a kimagasló nyugdíjtámogatás mind azt mutatják, hogy a vállalat valódi, minden dolgozóra kiterjedő gondoskodási filozófiát működtet.

A LIDL – különdíjas; az egészségmegőrzésért évről évre egyre komplexebb egészségmegőrzési rendszert épít. A munkavállalók számára biztosított éves magánorvosi szűrővizsgálatok, egészségügyi panasz esetén igénybe vehető szakorvosi, diagnosztikai és laborvizsgálatok mellé idén új elemek is társultak: díjmentes melanóma-szűrés és bővített fogászati ellátás. Különlegesség az évi plusz egy, kötelezően prevenciós célra felhasznált szabadnap; és az ötévente járó, akár 1–3 hónapos, fizetés nélküli sabbatical lehetősége. A LIDL megközelítése egyértelmű: az egészség nem puszta szolgáltatás, hanem valódi érték.

A BAT – különdíjas; a szerteágazó gondoskodásért olyan juttatási rendszert alakított ki, amely egyszerre széleskörű és strukturált. A magánegészségügy, a biztosítások és a nyugdíjpénztári támogatás mellett nagy hangsúly jut az edukációra és a dolgozók fejlesztésére is. A tréningek és tudatosságot erősítő programok nemcsak a mindennapi jóllétet, hanem a hosszú távú életvezetést is támogatják. A vállalat gondoskodása így túlmutat a juttatásokon: valódi fejlődési keretrendszert is biztosít.

Ezek a vállalatok azért állnak a mezőny élén, mert a gondoskodást nem egyszerű HR-elemként, hanem hiteles, jól működő vállalati filozófiaként valósítják meg.