Orbán Viktor miniszterelnök a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott tárgyalása után jelentette be, hogy pénzügyi védőpajzsot kap Magyarország az Egyesült Államoktól.

A brüsszeli pénzügyi zsarolást washingtoni pénzügyi megállapodással ellensúlyozná a kormány

- erről Lázár János beszélt a 24.hu-nak salgótarjáni fórumán. Ez lenne a pénzügyi védőpajzs, amiről Orbán Viktor beszélt, de ez egyelőre „egy politikai mondás, nem több”, a részletei még csak most körvonalazódnak. Az építési és közlekedési miniszter ugyanakkor cáfolta, hogy valutacseréről (ún. swap line) lenne szó a forint védelmében. A lényeg szerinte annak kifejezése, hogy Brüsszel pénzügyileg nem térdepeltetheti meg Magyarországot, mert ez az USA jelenlegi kormányának és elnökének érdekével ellentétes.

A swapmegállapodás azt jelentené, hogy a két ország - magyar oldalról a jegybank, amerikai oldalról egy kormányzati, e célra létrehozott alap - bizonyos mennyiségű devizát cserél. A swapkeretek hasznosak lehetnek, ha az árfolyam megroppan, és a jegybank devizapiaci intervencióval próbálja megvédeni a forintot: devizatartalékai terhére forintot vásárol, ezzel támaszt adva az árfolyamnak, írta a hvg.hu.

„A tárgyalások Amerikában lezárultak, de a feladatok még előttünk vannak. Nincs lazsálás, munka van” - írta a kormányülésen kiosztott feladatokkal kapcsolatban Orbán Viktor szerdán a Facebookon. A miniszterelnök és a vele utazó miniszteri, valamint vállalatvezetői delegáció Donald Trump amerikai elnökkel és stábjával kötött megállapodások szétosztásáról a a miniszterelnök az mondta: „az első és legfontosabb dolog, hogy ne engedjük felrojtosodni az amerikai megállapodásokat, hanem maradjunk továbbra is élesek és feszesek. Szét kell osztani a munkát”. Az Infostart.hu összefoglalója szerint:

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszternek az általa megkötött megállapodásokat kell végigvinnie és azokról beszámolnia,

Lantos Csaba energiaügyi miniszternek figyelemmel kell kísérnie a megvalósítást,

Orbán Balázs politikai igazgató a J.D. Vance amerikai alelnökkel folytatott tárgyalások nyomán keletkezett feladatokat gondozza,

Lázár János építési és közlekedési miniszterrel Orbán Viktor személyesen egyeztet,

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszternek a hadiipari megállapodások részleteit kell nyomon követnie.

Kiderült az is, hogy

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter hétfőn az Egyesült Államokba utazik, hogy „személyesen egy magyar kormánytag is a helyszínen utómunkálatot végezzen”.

A miniszterelnök kérte, hogy Bóka János az utazása előtt külön egyeztessen vele.

Orbán Viktor az ATV-nek adott interjújában az amerikai pénzügyi védőpajzsról azt mondta: akkor hívjuk le, amikor akarjuk és olyan formában, amiben akarjuk. Jelezte: abban állapodott meg az elnökkel, ha bármilyen pénzügyi nehézsége van Magyarországnak, akkor valamelyik eszközből lehívhatjuk azt, amelyikre szükségünk van. Magyarország nem kerülhet olyan pénzügyi helyzetbe, ami nehézséget okoz a magyar gazdaságban, mert ebben az esetben az Egyesült Államok, illetve annak elnöke ott áll Magyarország mögött és segít - rögzítette.

Arra, hogy van-e limitösszeg elmondta: nincs, szerinte az az összeg, amire a stabilitás érdekében szükségünk van, 10-20 milliárd dollár vagy euró lehet.

A védőpajzsról Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy háttérbeszélgetésen azt mondta: a pénzügyi védőpajzs nem mentőöv, hanem egy több elemből álló pénzügyi eszközrendszer, amely a stabilitást szolgálja. A védőpajzs elemei közé tartozhatnak: swap (jegybank-jegybank és amerikai pénzügyminisztérium-jegybank), szabad felhasználású hitel, fejlesztési hitel (például Eximbank), infrastrukturális hitel (amelyben az állam is részt vehet). Ezek kidolgozása és egyeztetése folyamatban van.